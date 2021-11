Benessere in Movimento. Il Nordic Walking

Una disciplina sportiva semplice da praticare outdoor

RUBRICA – Eccoci arrivati alle porte dell’inverno, il clima diviene giorno dopo giorno sempre più fresco ed i colori caldi dell’autunno lasciano lentamente spazio ai toni freddi che ci accompagneranno nei prossimi mesi. Le cime delle montagne che coronano il nostro lago spiccano già di un bianco immacolato. Con queste condizioni, diventa interessante conoscere quali possano essere le attività da svolgere outdoor, considerando che l’idea della scampagnata con coperta da pic-nic è ora infattibile. Con le temperature che si abbassano sarà necessario rivolgere l’attenzione a qualche attività più dinamica, come una passeggiata ritmata con un passo costante, per non infreddolirci e per godere della bellezza del nostro territorio, anche in questo periodo dell’anno!

Il Nordic Walking

Il Nordic Walking o camminata nordica è la camminata con bastoncini total body che coinvolge non solo gli arti inferiori ma anche la parte superiore del corpo!

Nata in Finlandia negli anni ’30 come metodo per allenare gli atleti di sci di fondo anche nella stagione senza neve, prende piede come disciplina a sé a partire dagli anni’ 80 diffondendosi dalla Scandinavia a tutto il Continente. Nella pratica si cammina immersi nella natura, impugnando appositi bastoncini e simulando il passo alternato dello sci di fondo.

Una tipologia di camminata che consente di allenare la muscolatura di tutto il corpo e di scaricare tensioni e stress, adatta a tutti, sia a professionisti che a neofiti.

Il posto ideale dove vivere il Nordic Walking è sicuramente la montagna: è importante, però, che il terreno su cui ci si trova sia omogeneo con pendenze variabili, ma non ripide, in modo tale da poter usufruire al massimo l’ampiezza del movimento e la continuità del passo.

Ma la camminata nordica può essere praticata in qualunque luogo.

Differenze rispetto ad una camminata normale e benefici

Differisce da una camminata normale perché comporta un maggior dispendio di energia e un aumento della forza e della resistenza dei muscoli coinvolti.

La sua completezza consiste nel fatto che agisce contemporaneamente su molti aspetti:

Allena la muscolatura del 90% del corpo . Allena anche i segmenti corporei della porzione superiore, oltre agli arti inferiori, attraverso una stimolazione muscolare forza articolazioni

. Allena anche i segmenti corporei della porzione superiore, oltre agli arti inferiori, attraverso una Aumenta la frequenza cardiaca . Con un certo ritmo, l’affaticamento del Nordic Walking aumenta la frequenza cardiaca e della ventilazione polmonare

Con un certo ritmo, l’affaticamento del Nordic Walking e della Aiuta a bruciare calorie . Rispetto alla camminata normale si brucia il 45% di calorie in più. Questo la caratterizza come allenamento idoneo contro il sovrappeso

Ovviamente per vederne i benefici, all’allenamento di Nordic Walking è necessario abbinare una dieta equilibrata senza grassi e zuccheri e con sali minerali e proteine.

È anti stress. Durante la camminata energica si produce meno cortisolo , il noto ormone dello stress aumento del peso . In generale la pratica di uno sport è una delle forme migliori di prevenzione e lotta contro l’ansia , in quanto l’attività fisica permette all’organismo di calmarsi in modo naturale grazie alla produzione di endorfine e ossitocina. Infine, anche il contesto in cui viene praticato questo tipo di attività – all’aperto e, spesso, in mezzo alla natura – svolge un ruolo chiave.

Durante la camminata energica si produce meno , il noto . In generale la pratica di uno sport è , in quanto l’attività fisica permette all’organismo di calmarsi in modo naturale grazie alla produzione di endorfine e ossitocina. Infine, anche il contesto in cui viene praticato questo tipo di attività – all’aperto e, spesso, in mezzo alla natura – svolge un ruolo chiave. Rinforza il sistema immunitario e mantiene giovani. Lo sport in generale svolge un’azione rinforzante sul sistema immunitario, a patto che sia praticato in modo intelligente. Si è dimostrato che una pratica costante della camminata con i bastoncini ritarda anche l’invecchiamento: l’attività fisica moderata ma regolare riduce la produzione di radicali liberi da parte dell’organismo. L’ideale è dedicarsi a un’attività fisica di media intensità in modo costante. Il Nordic Walking, in tal senso, è uno sport ideale.

Attrezzatura

I bastoni (pole) da nordic walking sono molto più corti rispetto a quelli utilizzati per lo sci di fondo.

La maggior parte delle aste viene realizzata in alluminio, fibra di carbonio o altre leghe leggere.

Le versioni con stelo NON regolabile sono provviste di un unico pezzo di varie lunghezze; quelle telescopiche hanno invece una lunghezza regolabile e possiedono due o tre pezzi che si fissano a rotazione sull’asse (avvitando o svitando). Di solito, i bastoni a pezzo unico sono più forti e leggeri, ma devono corrispondere alle caratteristiche antropometriche dell’utente. Quelli telescopici sono a misura unica, paiono meno robusti ma godono di una trasportabilità eccellente.

I bastoni da nordic walking sono frequentemente provvisti di cinghie sull’impugnatura.

Queste riducono la necessità di serrare costantemente l’impugnatura ed aumentano il comfort dell’esercizio. Come molti bastoni da trekking, anche quelli da nordic walking sono dotati di punte in metallo temprato, ideali per i sentieri di terra, le spiagge, la neve ed il ghiaccio; queste possono anche essere rivestite in gomma per ottenere maggior aderenza sulla roccia o, in genere, sulle superfici che lo richiedono.

Le scarpe

Anche se in commercio sono disponibili vari modelli di scarpe specifiche per il walking, non sono affatto indispensabili allo svolgimento della camminata; vengono utilizzate comunemente tutte le calzature studiate per deambulare su superfici miste, dissestate, bagnate, ghiacciate.. etc,

in base al percorso da affrontare.

Conclusioni

Mi auguro che questo articolo, possa esservi utile a incurisirvi,

nello sperimentare questa disciplina da praticare all’aria aperta, adatta a tutti e che unisce gli effetti positivi dello sport con il relax e il divertimento!

Come sempre, è importante migliorare la conoscenza della disciplina ed avere consapevolezza di sé,

rispetto al movimento in generale, pertanto soprattutto se siete neofiti, rivolgetevi sempre alle figure professionali competenti anche per questa attività, per poter apprendere la corretta tecnica e tutte le informazioni necessarie.

Siamo fortunati, basta alzare lo sguardo e scegliere solo quando iniziare!

Prof. Marco Brusadelli

Dottore in Scienze motorie e sportive – Massoterapista – Life Coach

www.marcobrusadelli.it

Riceve per appuntamento presso:

Centro fitness Fitup, Via Risorgimento 57 – Lecco

T. +39 3394935212

email: info@marcobrusadelli.it

