La Salute Vien Mangiando. Consigli utili per sconfiggere gambe stanche, gonfie, pensati

RUBRICA – Bella l’estate, bello il caldo, belle le vacanze….ma le gambe, soprattutto delle donne, non sono così felici.

E’ la stagione delle gambe stanche, gonfie e pesanti, tutti sintomi che aumentano con il caldo e sono sinonimo di una alterazione del microcircolo degli arti inferiori per cui il sangue fatica a salire verso il cuore e ristagna nelle gambe. Ciò provoca cattiva ossigenazione, maggiore fragilità capillare, ritenzione idrica e aumento della cellulite.

Le classiche abitudini non aiutano: eccessiva sedentarietà, troppe ore al pc o in smatworking, indossare tacchi e/o abbigliamento stresso, fumo e alcolici.

Al meteo non si comanda ma possiamo aiutarci con uno stile di vita diverso, più sano e attivo, quindi PIU’ HEALTHY!!!

La dieta- intesa come abitudini alimentari- rappresenta il primo aiuto per ridurre e prevenire il problema!

Vi sono molti CIBI AMICI che contrastano la comparsa di gonfiore e ritenzione grazie al loro spiccato effetto drenante e diuretico nonché protettivo sul microcircolo.

COSA PORTARE IN TAVOLA?

Per il GONFIORE: consumare ogni giorno cibi ricchi in fibre che aiutano a contrastare la STIPSI, un problema che ostacola e peggiora la circolazione, contribuendo a causare gonfiore di piedi e caviglie. Via libera alle verdure di colore verde e bianco (fagiolini, zucchine, finocchi, sedano, cetrioli), cereali integrali (riso, orzo, farro, quinoa, pasta integrale, grano saraceno).

Per i CAPILLARI: consumare frutta e verdura colorata contenente gli ANTOCIANI, piccoli pigmenti con funzione antiossidante che colorano di viola/rosso/blu i vegetali. Questi combattono i radicali liberi, molecole responsabili dell’invecchiamento. Agiscono positivamente sui capillari esercitando una azione protettiva e rinvigorente; si otterrà un effetto anti infiammatorio e anti rottura.

Cibi si: uva, more, mirtilli, lamponi, ribes, cavolo cappuccio viola, melanzana, prugne e susine.

Per la CELLULITE: bisogna fare il pieno di Potassio, l’antagonista del sodio, e di cibi antinfiammatori come i grassi buoni! Non eliminate le banane dalla dieta, sono una fonte preziosa di potassio; mangiatele a colazione con uno yogurt bianco naturale oppure create uno smoothie a base vegetale (bevanda di mandorla o avena) con 1 cucchiaino di cacao amaro.

Si ai grassi buoni: avocado, frutta secca ed oleosa (noci, mandorle e nocciole), semi misti (zucca e girasole), pesce azzurro (ricco di omega 3, i grassi buoni amici del cuore, della pelle, degli occhi) come orata, branzino, sgombro, salmone.

NON VI CONSIGLIO DI MANGIARE/BERE QUESTI CIBI:

– insaccati e salumi, oltre ad avere un quantitativo di grassi saturi, sono ricchi di sodio, l’amico della ritenzione e cellulite;

– dadi da cucinare e insaporitori

– formaggi stagionati, troppo grassi e salati; non esiste un formaggio magro quindi limitate comunque il consumo ad una volta alla settimana (mozzarella sulla pizza inclusa)

– bibite, alcolici e aperitivi…non vi dissetano e creano affaticamento digestivo

– pizza, focaccia & lievitati: ricchi di sale, grassi e decisamente ipercalorici con un ridotto apporto di fibre

– gelati, sorbetti e dolciumi………

CONSIGLI UTILI:

– la frutta fa bene ma nelle giuste quantità, massimo 250 g a porzione per un massimo di due al giorno

– fate costante movimento senza esagerare: il troppo sport aumenterà la sensazione di gonfiore agli arti inferiori con conseguente aumento dell’infiammazione

– si al nuoto, alle passeggiate a velocità sostenuta, yoga e pilates, bicicletta

– bevete almeno 1.5 litri di acqua al giorno

Dottoressa Manuela Mapelli

Biologa Nutrizionista & Tecnologa Alimentare

Mobile: 347 2379913

Email: manumapelli@gmail.com

Pec: manuela.mapelli.nutrizionista@pec.it

www.manuelamapellinutrizionista.it

Riceve per appuntamento presso lo studio 410, via V. Veneto, 13 Lecco (LC)

ARTICOLI PRECEDENTI

26 Maggio –La Salute vien Mangiando. Il paradosso: patate? Meglio fritte che lesse

24 Aprile – La Salute vien Mangiando. Mangi di notte? Ecco come evitare… di ingrassare

3 Marzo – La Salute vien Mangiando. Perché non dimagrisco?

2020

6 Giugno – La Salute vien Mangiando. Come eliminare la classica pancetta addominale

3 Maggio – La Salute Vien Mangiando. Un appetito sano anche in quarantena

27 Febbraio – La Salute Vien Mangiando. Virus? Prevenire è meglio che curare

08 Gennaio – La Salute Vien Mangiando. Mangiato troppo? Un aiuto per disintossicare il corpo

2019

2 Ottobre – La salute vien mangiando, Giovani con la giusta alimentazione

14 maggio – La salute vien mangiando. Fame nervosa… addio!

11 marzo – La Salute Vien Mangiando. Sono un po’ giù? Cibo aiutami tu…

2018

11 dicembre – La Salute Vien Mangiando. A Natale… non voglio ingrassare

2 ottobre – La Salute Vien Mangiando. L’Autunno a tavola

5 settembre – La salute vien mangiando. Cosa mangiare al rientro in città?

27 giugno – La Salute Vien Mangiando. Il gelato che fa bene alla linea

26 aprile – La Salute Vien Mangiando. Dieta & Primavera

23 febbraio – La salute vien mangiando. Dieta & Voglie: cosa possiamo concederci?

2017

18 dicembre – La Salute vien Mangiando. In linea a Dicembre? Si può con i miei consigli

12 novembre – La Salute Vien Mangiando. Cosa metto nel carrello? Decalogo spesa intelligente

5 settembre – La Salute Vien Mangiando. Le 7 regole per non ingrassare

22 maggio – La salute vien mangiando. Sbalzi d’umore? Combattiamoli a tavola

10 aprile – La Salute Vien Mangiando. Sete post pizza, come evitarla

1 marzo – La Salute vien Mangiando. A Carnevale ogni fritto vale!

11 gennaio – La Salute Vien Mangiando. Pronti a riprendere dopo le feste?

2016

22 novembre – La salute vien mangiando. La dieta crudista

5 ottobre – La salute vien mangiando. Come affrontare la ripresa senza stress

13 agosto – La salute vien mangiando. Rigenerazione, depurazione e drenaggio liquidi

24 giugno – La salute vien mangiando. Bambini in vacanza: quale alimentazione?

25 maggio – La salute vien mangiando. La ritenzione idrica, com’è e come combatterla

18 aprile – La Salute vien mangiando. Sindrome premestruale & dieta

16 marzo – La Salute vien Mangiando. Vista e alimentazione

15 febbraio – La Salute vien mangiando. Un super cibo chiamato cioccolato

12 gennaio – La salute vien mangiando. Dopo le feste, via le tossine dal fegato

2015



21 dicembre – La Salute Vien Mangiando. Festeggiare senza ingrassare

21 dicembre – La salute vien mangiando. Dieta Detox: purificare l’organismo

2 ottobre – La salute vien mangiando: cambio stagione e alimentazione

24 agosto – La salute vien mangiando. Sempre a regime ma ingrassi? Ecco perchè

20 luglio – La salute vien mangiando. La stipsi, come curarla anche in vacanza

18 giugno – La salute vien mangiando. Come sopravvivere ai pranzi di Nozze

16 maggio – La salute vien mangiando. Obiettivo, pancia piatta

17 aprile – Cos’è la fame nervosa?

2 marzo – Dieta in gravidanza

11 febbraio – Dieta & Celiachia

9 gennaio – La dieta Bruciafeste

2014

20 dicembre – Ingrassa di più il panettone o il pandoro?

20 novembre – Dieta antigonfiore

6 novembre – Dieta & salute dentale

23 ottobre – La salute vien mangiando. Sindrome del colon irritabile

6 ottobre – Vegetariani per scelta o per moda – 2^ parte

19 settembre – Vegetariani per scelta o per moda? Parte 1^

2 settembre – Perchè è sbagliato saltare i pasti?

25 agosto – Dopo l’estate, ripartiamo dall’intestino

19 luglio – La dieta per chi è in viaggio

2 luglio – Alimentazione e abbronzatura

26 giugno – Vivere al meglio l’estate con l’alimentazione

13 giugno – Cos’è il metabolismo?

28 maggio – Reflusso gastroesofageo e alimentazione

15 maggio – Proteine Vegetali: valida alternativa!

5 maggio – La dieta “anti” – osteoporosi

24 aprile – Ritenzione idrica: cos’è e come combatterla

17 aprile – I grassi idrogenati: cosa sono?

9 aprile – L’importanza della prima colazione – 2^ parte

20 marzo – L’importanza della prima colazione – 1^ parte

12 marzo – Obiettivo: depurazione del fegato

5 marzo – Combattere la cellulite a tavola – 2^ parte

19 febbraio – Combattere la cellulite a tavola – 1^ parte

14 febbraio – I benefici della frutta secca

5 febbraio – Scopri se sei in sovrappeso

31 gennaio – Il colesterolo – 2^ parte

22 gennaio – Il colesterolo – 1^ parte

8 gennaio – Consigli per recuperare il peso forma dopo le feste

2013

19 dicembre – Come superare il periodo natalizio senza prendere 1 kg

11 dicembre – Focus: tutti i benefici della soia, 2^ parte

4 dicembre – Focus: tutti i benefici della soia, 1^ parte

26 novembre – – Insonnia di stagione un aiuto dalla dieta

20 novembre – Benefici e virtù della pasta

13 novembre – La dieta con un sapore in più: le spezie

6 novembre – Digeriamo bene le verdure

29 ottobre – La pausa pranzo in ufficio: i consigli e le proposte

22 ottobre – Allergie e intolleranze alimentari: quali differenze?

14 ottobre – La dieta per prevenire i malanni di stagione

9 ottobre – Eliminare i kg di troppo: piccoli consigli per gestire il ritorno alla normalità

8 ottobre – “La salute vien mangiando”, la nuova rubrica della Dott.ssa Mapelli