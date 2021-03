L’Italia nel bicchiere. Col dessert vini dolci: i consigli dell’esperto

RUBRICA – Un saluto goloso agli affezionati lettori di Lecconotizie con l’augurio che l’imminente Pasqua, purtroppo ancora blindata, sia l’ultimo capitolo prima di un tanto agoniato ritorno alla normalità.

Per non perdere le sane abitudini enogastronomiche proprio ieri (domenica) ho fatto i primi assaggi dei classici dolci pasquali e, da inguaribile bevitore, non mi sono fatto mancare quel paio di assaggi da cui ho preso spunto per mettere un altro tassello a questa mia modesta rubrica sul vino italiano.

In materia di enogastronomia si parte dal presupposto di un ideale, e paritaria, coesistenza tra cibo e vino per garantire l’equilibrio delle sensazioni e la reciproca valorizzazione. Nello specifico, e cioè gli accostamenti con i cibi dolci, garantire questi equilibri è veramente difficile e molto spesso non si riesce.

L’unica certezza, non dettata dal gusto personale ma determinata da innumerevoli assaggi, è quella che ai cibi dolci va abbinato un vino altrettanto dolce per poi valutare le altre sfumature come la freschezza, la persistenza aromatica e la struttura in base agli altri ingredienti utilizzati.

In Italia, al pari di eccellenti vini bianchi e di grandi vini rossi, la produzione di un’ampia gamma di vini dolci garantisce l’accostamento a qualsiasi tipologia di dolce o dessert.

Tornando ai dolci pasquali, la colomba tradizionale si differenzia da altri dolci a pasta lievitata per la presenza della glassa, delle mandorle e dei canditi, quindi maggior dolcezza e complessità che potrebbero mettere a dura prova il delizioso Moscato d’Asti DOCG, comunque sempre da considerare.

Decisamente più indicati i vini passiti, autentico fiore all’occhiello dell’enologia italiana. Tra quelli che ritengo più adatti ci sarebbero il Muscat di Chambave ed il Loazzolo passito a nord ovest oppure il Recioto di Soave e il Ramandolo a nord est.

Per quanto concerne il centro-Italia posso citarvi uno degli ultimi vini che mi ha veramente emozionato: si tratta di un’Albana passito che si chiama “Scaccomatto” di Fattoria Zerbina.

Un altro vino molto singolare è il Moscadello di Montalcino nella versione fermentazione naturale di Tenuta Il Poggione.

Al sud e Isole Moscato di Trani e Malvasia del Salento in Puglia, Mantonico in Calabria, poi Moscato di Noto, Zibibbo di Pantelleria e Malvasia di Lipari e ancora Nasco di Cagliari e Moscato di Sardegna.

Altra prerogativa della dolce Pasqua sono le uova di cioccolato.

Da sempre si parla del cioccolato come una negazione per gli accostamenti col vino ed io sono d’accordo, almeno nel 90% dei casi non vedo alcuna attinenza tra i due elementi… però, qualche peccatino di gola lo si potrebbe fare col cioccolato fondente o con alcuni dolci in cui il cioccolato è ingrediente fondamentale.

Sembrerebbe impossibile, ma se rompete un uovo di cioccolato fondente provate ad alternarlo con un goccetto di Barolo Chinato oppure con l’A.L.A .(Antico Liquorvino Amarascato) o anche col Vino e Visciole delle Marche: una goduria!!

Per i dolci al cioccolato meglio i passiti da uve rosse classici come il Recioto di Valpolicella o il Sagrantino Passito, anche se devo proprio ammettere che i due veri fuoriclasse assaggiati di recente sono L’Aleatico Dell’Elba passito di Tenuta delle Ripalte e il “Clematis” di Zaccagnini ottenuto con l’appassimento del Montepulciano. Complesso, aromatico e molto equilibrato il primo, concentrato e possente ma ben supportato da una piacevole vena acida il secondo: un’altra goduria!!

Ribadisco i miei auguri di una Buona Pasqua e di una buona salute e continuate ad assaggiare per credere!

Roberto Beccaria

