Scacchi il gioco senza età. Lo stallo, quando si pareggia negli scacchi

RUBRICA – Essere in stallo è una frase che si usa comunemente nella terminologia quando si ha una situazione di inazione forzata senza nessuna possibilità di soluzione. Negli scacchi esistono poche possibilità di pareggiare una partita che altrimenti sarebbe persa, una di queste è il così detto “Stallo” e si verifica quando il Re non è sotto scacco ma avendo il tratto non può giocare nessuna mossa utile e quindi non può effettuare la mossa. Di solito succede quando chi ha il tratto precedente per disattenzione o forzatura sbaglia la mossa, ma come vedremo può anche essere provocato ingegnosamente.

Con qualche esempio vi illustro questa particolare situazione:

Qui il Re bianco per difendere il pedone in c7 è andato in c6 e ha chiuso tutte le possibilità di fuga del Re nero che avendo il tratto non può eseguire nessuna mossa.

Qui invece la Regina del Bianco nel tentativo di dare lo scacco matto in d7 è andata da e5 in e6 e così facendo ha chiuso tutte le vie di fuga del Re Nero che è in “stallo”.

In questo caso il Bianco trova una mossa sbalorditiva…che pareggia la partita:

La partita per il bianco è chiaramente persa ma cosa può fare la Donna bianca in un estremo gesto…? 1. Db3! se Dxb3 patta per stallo in quanto il Re bianco non si può muovere e anche l’unico pedone è bloccato, tutte le altre mosse portano il nero alla sconfitta. Qui il tema è quello conosciuto anche come “desperado”.

E’ successo anche ai grandi campioni di cadere in queste situazioni, qui vediamo una partita di Samuel Reshevsky che pur essendo un fortissimo giocatore incappò più volte nel famigerato “STALLO” non si sa se per colpa sua o bravura dell’avversario:

Pilnick – Reshevsky 1942

Reshevsky è in netto vantaggio ha tre pedoni in più Per tenere il pedone g5 e non consentire gli scacchi della Regina avversaria sulle case nere il Grande Maestro giocò la logica 1…De3. Che fare? Sembra tutto finito ma l’avversario trovò l’acrobatica 2.Df2 e se Dxf2 stallo ..altre mosse addirittura perdono.

Nella posizione seguente sempre lui incappa ancora una volta nello stallo:

Evans – Reshevsky 1963

Il nero ha partita vinta un pezzo in più e un attacco da matto, al bianco non resta che uno scacco in di Regina in f5 ma dopo Re h6 può abbandonare ma anche qui l’avversario trova una funambolica sequenza…1) Dg8+ Rxg8 Il Re deve catturare la Regina altrimenti prende matto 2) Txg7+ e se il Re cattura la Torre segue lo stallo e se non cattura segue lo “scacco perpetuo” con la Torre che insegue sempre il Re avversario dando continuamente scacco in tutte le posizioni e se il Re la cattura è sempre partita pari per “STALLO”.

Quindi ricordatevi che si può pareggiare la partita per stallo, per scacco perpetuo, per triplice ripetizione della stessa mossa o conformazione e in alcuni casi per la regola delle 50 mosse, dove però per poterle controllare, la partita deve essere scritta dai due contendenti e ci vuole anche un arbitro che le conteggi. E allora occhio allo “Stallo”.

Nando Franceschetti

Delegato Coni Federazione Scacchistica Italiana(FSI) per la provincia di Lecco

Istruttore Federale di scacchi



