Annullato causa maltempo il Presepe Vivente di Onno

Annullato il tradizionale appuntamento in scena per le vie del centro storico di Onno

Confermata invece la tombolata alle 16:30 in Oratorio

ONNO – Con grande dispiacere e rammarico il comitato organizzatore del Presepe Vivente di Onno comunica l’annullamento del tradizionale evento. La manifestazione prevista per il giorno 6 gennaio non si terrà a causa delle avverse condizioni meteorologiche previste.

La sicurezza dei partecipanti, dei figuranti e del pubblico è una priorità, e le previsioni di maltempo rendono impossibile garantire lo svolgimento dell’evento nelle migliori condizioni. Rimane però confermato, come da programma, per il 6 Gennaio il tombolone presso la sala dell’oratorio con inizio ore 16.30. Per ulteriori informazioni e aggiornamenti, si prega di visitare i nostri canali social.