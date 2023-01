Calolzio. Con gli Amici del Cuore un corso per l’utilizzo del defibrillatore

L’appuntamento al Monastero del Lavello con i Volontari del Soccorso

Una ventina di persone hanno partecipato al corso: “Un grazie a tutti coloro che hanno collaborato”

CALOLZIOCORTE – Un’amicizia, quella tra l’Associazione Amici del Cuore e la Fondazione Monastero di Santa Maria del Lavello guidata dal presidente Roberto Monteleone, che si era concretizza il settembre scorso con un bell’evento organizzato per festeggiare i dieci anni dell’associazione. Nello scorso fine settimana, un nuovo tassello ha contribuito a cementare questa collaborazione. Grazie alla disponibilità dei Volontari del Soccorso di Calolziocorte, infatti, si è svolto un corso di primo intervento e uso defibrillatore.

Una ventina di partecipanti (il massimo consentito per una buona organizzazione) hanno apprezzato molto la professionalità con cui sono state condotte la parte teorica e la parte pratica del corso: “Un grazie ai Volontari del Soccorso per la professionalità e alla Fondazione del Lavello dove abbiamo trovato terreno fertile per portare avanti i progetti della nostra associazione – ha spiegato il presidente dell’associazione Amici del Cuore Giuseppe Gradogna – Progetti rivolti alla salute, al benessere, alla prevenzione e alla promozione di stili di vita corretti che da una decina di anni portiamo avanti sul territorio”.

Il corso, finanziato dall’Associazione Amici del Cuore, ha visto la collaborazione della Fondazione: “Si spera sempre che non ci sia mai bisogno dell’utilizzo di un defibrillatore, ma grazie a questo corso, da oggi, ci sono una ventina di persone in più che possono salvare una vita in caso di bisogno”.