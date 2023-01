Calolziocorte celebra il Giorno della Memoria con canti e letture

In mattinata la cerimonia con istituzioni, studenti della scuola media Manzoni e Alpini

“Solo una memoria consapevole, condivisa e scevra dalle ideologie può essere da antidoto alla disumanità”

CALOLZIOCORTE – In mattinata anche a Calolziocorte, nel cortile dietro al municipio, si è tenuta una piccola ma sentita cerimonia per celebrare il Giorno della Memoria. Una delegazioni di studenti della scuola media Manzoni, insieme all’orchestra e al coro della scuola diretti dal professor Alberto Sgrò, ha dato vita a un momento di riflessione con letture e canti.

Il sindaco di Calolzio Marco Ghezzi ha partecipato insieme al vice Aldo Valsecchi, agli assessori Cristina Valsecchi, Tina Balossi e alla consigliera Pamela Maggi: “Dobbiamo impedire con tutte le nostre forze che le aberrazioni del nazifascismo si ripetano – ha detto il sindaco -. Ecco perché mi rivolgo anche e soprattutto a voi, giovani studenti, affinché teniate in un angolino della vostra memoria un pensiero per quelle persone sottoposte a intolleranza, odio e crudeltà, che oggi ricordiamo. Solo una memoria consapevole, condivisa, scevra dalle ideologie può essere da antidoto a tanta disumanità, crudeltà e sofferenza. Anche nei prossimi anni ricordatevi sempre di questa giornata e tramandatela ai vostri figli affinché non accada più”.

Il professor Massimo Tavola ha introdotto i vari momenti di riflessione svolti turante la cerimonia, mentre la dirigente vicaria dell’istituto comprensivo Brunella Frigerio ha sottolineato come “tutti noi abbiamo l’impegno morale e civile di non dimenticare quello che è accaduto proprio perché non deve ripetersi. E, come diceva il sindaco, per farlo contiamo proprio sulle giovani generazioni”.

Alla cerimonia erano presenti anche gli Alpini del gruppo Pippo Milesi di Calolziocorte.