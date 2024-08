Calolziocorte. Dal 9 settembre bus sostitutivi di Trenord per Bergamo

I bus sostitutivi sono pensati per rispondere alle esigenze degli studenti diretti alle scuole di Bergamo

Sono previsti due collegamenti mattutini dal lunedì al sabato

CALOLZIOCORTE – Da lunedì 9 settembre, nella settimana della riapertura delle scuole, riprende il servizio dei bus sostitutivi denominati “punto-punto”, istituiti da Trenord dallo scorso 5 febbraio, quando RFI ha dato il via ai lavori di raddoppio sulla tratta Ponte San Pietro-Bergamo e di potenziamento della stazione di Bergamo, in rinforzo al servizio sostitutivo del treno nel tratto interessato dal cantiere tra Ponte S. Pietro e Bergamo.

Grazie alla proficua collaborazione tra uffici scolastici, istituzioni e tutti i diversi enti interessati e alle costanti e positive interlocuzioni tra Trenord e le Amministrazioni del territorio, dal 9 settembre è stato definito un potenziamento dell’offerta mirato a integrare il comune di Calolziocorte nel servizio sostitutivo “punto-punto”, ideato sulla base delle esigenze degli studenti diretti alle scuole di Bergamo. E’, inoltre, stato confermato il collegamento con Paderno d’Adda già avviato nella prima parte dell’anno.

Complessivamente, a partire dal 5 febbraio, il servizio sostitutivo messo in campo dall’azienda ferroviaria lombarda si è confermato adeguato alla domanda di traffico e alle esigenze di spostamenti da e per Bergamo.

I dettagli del servizio “punto-punto” tra Calolziocorte e Bergamo

A partire dal 9 settembre, il servizio “punto-punto” prevede due collegamenti mattutini da lunedì a sabato tra Calolziocorte e Bergamo con partenza alle ore 06:15 e alle ore 06:37 da via Stoppani, e con arrivo a Bergamo rispettivamente alle ore 07:15 e alle ore 07:48 in via Bonomelli, con una fermata intermedia a Cisano.

Viceversa, da Bergamo per Calolziocorte sono previste due corse, da lunedì a venerdì, con partenza, dalla pensilina 12 delle autolinee sul piazzale della stazione di Bergamo, alle ore 13:08 e alle 14:08 e arrivo a Calolziocorte rispettivamente alle ore 14:15 e alle ore 15:15. Per quanto riguarda il sabato, a queste due corse ne verrà aggiunta una terza, in partenza da Bergamo alle ore 12:08 con arrivo a Calolziocorte alle ore 13:15 e fermata intermedia a Cisano. Le corse in partenza da Bergamo alle ore 13:08 e alle ore 14:08 effettueranno anche le fermate intermedie di Ambivere, Pontida e Cisano.

I dettagli del servizio “punto-punto” tra Paderno d’Adda e Bergamo

E’ confermato, a partire dal 9 settembre, il collegamento diretto mattutino tra Paderno d’Adda e Bergamo, dal lunedì al sabato, con partenza alle ore 6:40 e arrivo a destinazione alle ore 7:45. Il nuovo punto di fermata per la partenza da Paderno d’Adda si trova in corrispondenza della fermata dei bus di linea “Stazione FS” in via Gasparotto, mentre il punto di arrivo a Bergamo rimane in via Bonomelli.

Prosegue regolarmente il servizio sostitutivo tra le stazioni di Ponte San Pietro e Bergamo come da orari pubblicati sul sito di Trenord.