Calolziocorte. Giulia Scarmato è il nuovo sindaco dei ragazzi

Gli studenti eleggono un consiglio comunale in rosa

“Lavoro di squadra: insieme cercheremo le soluzioni ai problemi”

CALOLZIOCORTE – L’elezione si è svolta questa mattina, 13 dicembre, in sala consigliare alla presenza del sindaco di Calolzio Marco Ghezzi, della dirigente Concetta Rita Cardamone, del professor Emanuele Torri e di suor Michela. Gli studenti delle scuole media Manzoni e Cittadini si sono ritrovati per eleggere il consiglio comunale dei ragazzi.

E’ stato il sindaco a spiegare brevemente come funziona un consiglio comunale e quali sono i suoi poteri, mentre la dirigente dell’istituto comprensivo di Calolziocorte Concetta Rita Cardamone ha ricordato ai ragazzi che ci vuole impegno: “per dare un futuro migliore alla vostra città. Lavorate nell’interesse di tutti per perseguire il bene comune”.

“E’ un’onore essere stati scelti per cercare di contribuire da vicino a costruire un futuro migliore per la nostra città e per le nostre due scuole medie – hanno detto i ragazzi -. Grazie per la fiducia, faremo del nostro meglio… saranno mesi impegnativi”.

I ragazzi hanno proceduto all’elezione in cui Giulia Scarmato (3^ A Manzoni) ha vinto al ballottaggio con Aurora Frassoni (3^ D Manzoni) che è stata eletta successivamente vicesindaco per la scuola Manzoni. Per la scuola Caterina Cittadini, invece, è stata eletta vicesindaco Martina Turla.

I ragazzi, infine, hanno votato un progetto (dei sei presentati) da portare avanti nei prossimi mesi. L’organizzazione di una giornata sportiva che coinvolge entrambe le scuole è stato il progetto preferito.

Gli eletti nel consiglio comunale dei ragazzi

Giulia Scarmato, Sedch Mohamed, Gabriele Curmà, Aurora Frassoni, Asia Esposito, Giacomo Manzoni, Gloria Cesari, Daniele Rech, Edison Mema, Ervine Annoh, Nausicaa De Capitani, Martina Turla, Alessandro Mirto.