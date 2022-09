A usufruire del servizio quasi 80 ragazzi delle primarie

Il 26 settembre, con le scuole chiuse per i seggi, il comune organizza un servizio per i ragazzi della primaria

CALOLZIOCORTE – Dallo scorso anno il servizio Piedibus è gestito direttamente dal Comune, a seguito delle difficoltà di organizzazione manifestate dalla scuola, che ne aveva sempre curato la gestione. Grazie al buon numero di volontari e all’ottimo lavoro di svolto dall’ufficio scuola comunale, quest’anno è già tutto pronto e lunedì 19 settembre si parte subito con cinque linee:

Linea Fucsia per Sala, partenza da via Latini,

Linea Blu per Sala, partenza dalla loc. Ca’ Noa

Linea Arancio per Foppenico, partenza da piazza Vittorio Veneto

Linea Verde per Foppenico, partenza da piazza Verdi

Linea Gialla per Pascolo, partenza da zona A. Ruegg

Ad usufruire del servizio saranno quasi 80 ragazzi delle primarie, accompagnati da un discreto numero di volontari (circa 60), ai quali va il ringraziamento dell’Amministrazione Comunale per l’impegno, anche a nome di tutti i genitori e dell’intera cittadinanza.

Il Comune accoglie gli studenti al Monastero

Sempre sul fronte scuola, visto che lunedì 26 settembre alcuni plessi scolastici rimarranno chiusi causa elezioni, l’Amministrazione Comunale, per venire incontro alle famiglie ha organizzato una giornata di conciliazione. Il servizio consiste nell’accoglienza e intrattenimento dei bambini frequentanti le scuole primarie di Calolziocorte sedi di seggio. Educatori professionali organizzeranno attività e giochi alla scoperta del Monastero del Lavello e una guida specializzata accompagnerà i bambini in questa avventura.

Il pranzo sarà a cura della Locanda Leonardo. Posti limitati a 80 ragazzi. Il servizio, organizzato in collaborazione con la cooperativa Sineresi, è totalmente gratuito. In questo modo l’Amministrazione intende in parte sopperire ai disagi causati alle famiglie dalla chiusura di alcuni plessi sedi di seggi elettorali.