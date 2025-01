Carenno. Il nuovo consiglio comunale dei ragazzi a trazione femminile

Angelica Rossi, della classe 3^G, eletta nuova sindaca

Iris Bonaiti ricoprirà la carica di vice sindaca

CARENNO – Il futuro nel Consiglio Comunale dei Ragazzi è donna! Si rinnova anche quest’anno la carica di sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi di Carenno e, questa volta, l’esito dello scrutinio ha regalato un’importante novità: sarà una alunna a indossare la fascia tricolore.

Nella sala consiliare del municipio di Carenno, gremita da tutti gli alunni della Secondaria di Primo Grado di Carenno, è stata eletta sindaco dei ragazzi l’alunna di 3^G Angelica Rossi. Il sindaco di Carenno, Luca Pigazzini, ha aperto la riunione invitando i giovani consiglieri a esporre il proprio programma, sottolineando che l’attività didattica del Consiglio Comunale dei Ragazzi, che continua da decenni, ha lo scopo di avvicinare i giovani alle istituzioni, alla politica, alla partecipazione e ai problemi della collettività. Il progetto ha il fine di condividere i problemi della scuola con l’obiettivo non solo di esporre lamentele e lagnanze, ma anche proposte costruttive.

Nel corso della seduta consiliare i ragazzi hanno esposto il proprio programma. Ha poi preso la parola il professor Pietro Diodati, che ha sottolineato il valore del progetto, evidenziando come l’attività didattica sia una “palestra” per il futuro di tutti i ragazzi. Inoltre, ha esposto quali sono gli obiettivi didattico educativi del progetto, cioè far conoscere le istituzioni attraverso l’attività laboratoriale.

Dallo scrutinio delle schede elettorali l’alunna Angelica Rossi ha conseguito la maggioranza dei voti (5), superando Mirko Rota (3) e Alessio Bonanomi (1). Dopo la proclamazione, la neo eletta baby sindaco ha voluto ringraziare tutti i consiglieri, ribadendo di voler collaborare attivamente con l’amministrazione comunale al fine di migliorare la scuola del paese. Ha, inoltre, assegnato le deleghe amministrative agli altri consiglieri. Iris Bonaiti ricoprirà la carica di vicesindaco, mentre Alessio Bonanomi ha la delega allo sport. Alessandro Diurno si occuperà delle tecnologie, Mirko Rota della mensa, Younos Saaqui dell’ambiente, Valentino Rossi della biblioteca scolastica, Marta Carenini dei problemi della manutenzione dell’edificio Scolastico e Martino Rossi dell’area verde intorno alla scuola.

Era presente dell’assise anche il dottor Luca Pigazzini, vicesindaco e assessore all’Istruzione del comune di Carenno. Prima della chiusura dei lavori, il sindaco di Carenno ha riferito ai ragazzi e agli insegnanti che è imminente l’arrivo anche nel piccolo paese della Valle San Martino della banda ultralarga, in quanto Carenno è rientrato in un progetto ministeriale. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è un’attività didattica inserita, da quasi un ventennio, nel Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto Comprensivo di Calolziocorte.