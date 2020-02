Internship al commissariato generale italiano per Expo 2020

Il video racconto: “Il mio sogno nel cassetto? Sono le Nazioni Unite”

CALOLZIOCORTE – C’è anche una giovane di Calolziocorte tra gli studenti selezionati per svolgere l’internship nella sede del Commissariato Generale italiano per Expo 2020. Ilaria De Capitani, 24 anni, di Calolziocorte, iscritta all’Università degli Studi di Bergamo è tra le prime tre studentesse italiane partite alla volta di Dubai per svolgere il tirocinio.

A Dubai con la studentessa di Calolzio anche Alice Furlanetto di Falconara Marittima (Ancona) dell’Università di Macerata e Francesca Danni, di Ivrea (Torino) iscritta all’Università Iulm di Milano. Ilaria De Capitani è stata selezionata tra i 300 studenti che da tutta Italia hanno risposto al bando della Fondazione CRUI, lanciato in collaborazione con il Commissariato italiano. La calolziese resterà negli Emirati Arabi Uniti fino al prossimo 15 aprile.