Il Generale Vannacci a Calolzio per presentare “Il mondo al contrario”

L’appuntamento martedì 17 ottobre al Monastero del Lavello

L’incontro è promosso dall’associazione Identità Europea

CALOLZIOCORTE – Il Generale Roberto Vannacci nei prossimi giorni farà tappa anche a Calolziocorte per presentare il suo libro “Il mondo a contrario”, l’opera che ha tenuto banco per tutta l’estate a causa dei suoi contenuti controversi. A organizzare l’incontro l’associazione “Identità Europea” che, come successo più volte in passato per altri incontri, ha chiesto e ottenuto dalla Fondazione Monastero del Lavello l’utilizzo della sala convegni.

L’appuntamento in programma martedì 17 ottobre ore 20.45 sta già facendo discutere, come il fatto che il comune abbia concesso il patrocinio. Le prese di posizione presenti nel libro sono ormai note, così come le reazioni che hanno scatenato durante la scorsa estate e che, evidentemente, non si sono ancora placate. Il libro, campione di vendite, da qualche settimana disponibile nelle librerie, è già stato presentato in diverse città italiane.