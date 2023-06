“Io come un albero”, in scena i piccoli attori della primaria di Foppenico

Oltre 400 spettatori per la bellissima conclusione del progetto di plesso

Una festa emozionante che ha accompagnato tutti in un viaggio nell’ambiente e dentro se stessi

CALOLZIOCORTE – I giardini della scuola primaria di Foppenico, a Calolziocorte, si sono animati nella giornata di ieri, mercoledì, per la conclusione del progetto di plesso “Io come un albero” (finanziato interamente dai genitori), tema conduttore di diversi percorsi educativi e didattici che hanno accompagnato gli studenti per l’intero anno scolastico.

I 200 bambini del plesso si sono esibiti in quattro scene teatrali a cui hanno assistito 400

spettatori. I piccoli attori si sono trasformati in semi, germogli e giovani alberi che resistono al vento e al fuoco, poi si sono trasformati in burattini e navi… e il viaggio è continuato più lontano, fino a sfiorare i propri sogni con le fronde tese verso il cielo.

I laboratori teatrali sono stati condotti da Danilo Valsecchi e Romina Marra dell’Associazione Punto a Capo. Durante tutto l’anno scolastico i bambini hanno conosciuto e amato gli alberi da tanti punti di vista, esplorando l’ambiente con i laboratori didattici di Parco Adda Nord, di Villa De Ponti e altri ancora. Hanno compiuto anche un viaggio dentro se stessi, attraverso la metafora dell’albero che, come l’uomo ha radici, combatte la sua vita e staglia i suoi rami verso l’alto, come i sogni e i desideri che muovono ciascuno.

La festa finale è stata emozionante, un filo rosso ha unito i tanti piccoli protagonisti che

hanno espresso col corpo e le parole il loro modo di essere nel mondo insieme ai compagni di sempre, con cui condividono quotidianamente il percorso scolastico.