Monte Marenzo. Polisportiva e comune distribuiscono agli Over 75 le mascherine

Emergenza Coronavirus, una battaglia da affrontare uniti

Mascherine per tutti gli Over 75 di Monte Marenzo

MONTE MARENZO – L’emergenza Coronavirus è una battaglia da affrontare tutti insieme. Con questo spirito il comune di Monte Marenzo e la Polisportiva (area sociale) si sono messi al lavoro per consegnare una mascherina in polipropilene a tutti gli Over 75 anni del comune e a tutte le persone segnalate dai servizi sociali.

Le mascherine, confezionate in una busta, saranno consegnate nella cassetta della posta da volontari autorizzati alla distribuzione dal sindaco Paola Colombo – spiega Angelo Fontana, responsabile dell’area sociale -. I volontari non entreranno, per nessun motivo, in casa dei cittadini. La distribuzione è prevista nei prossimi giorni”.