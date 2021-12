Natale a Calolzio. Annullati i mercatini, nel week-end due concerti

Saltano gli eventi dell’8 dicembre causa maltempo

Sabato concerto con un coro gospel e domenica con un coro alpino

CALOLZIOCORTE – A causa delle previsioni meteo avverse gli organizzatori hanno deciso di annullare i Mercatini di Natale e la taragnata con gli Alpini in programma domani, mercoledì 08 dicembre. Sono invece in programma per il fine settimana due concerti: sabato 11 dicembre appuntamento in chiesa alle 21 con un coro gospel e domenica 12 dicembre, sempre in chiesa alle 15, concerto del coro della Brigata Tridentina. Domenica 19 dicembre invece andrà in scena “Corri Babbo corri”, la corsa non competitiva dei Babbi Natale.

QUI LE LOCANDINE CON TUTTI GLI APPUNTAMENTI