Rossino non resterà senza medico di base, è arrivato il dottor Parrella

CALOLZIOCORTE – La frazione di Rossino non rimarrà senza medico di Medicina Generale, dopo il pensionamento del dottor Agudio. Il dottor Giorgio Parrella, infatti, ha accettato di sostituirlo e gli subentrerà nel medesimo studio medico, situato accanto alla farmacia. Il dottore sarà operativo da oggi, martedì 21 novembre e, dopo una breve pausa, in modo definitivo dal 12 dicembre 2023 e per tutti i successivi martedì dalle ore 14.30 alle 18.30.

“Il raggiungimento di questo obbiettivo non scontato è stato possibile grazie alla fattiva collaborazione di don Marco, parroco di Rossino, proprietario dei locali, che li ha ceduti in comodato gratuito, e al lavoro di mediazione dell’assessore Tina Balossi oltre che del dottor Fascendini di ATS Brianza – hanno spiegato dal comune -. Un grazie a tutti e in particolare al dottor Parrella che garantirà questo importante servizio”.