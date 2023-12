Un centinaio di Babbi Natale di corsa per le vie di Calolziocorte

L’iniziativa benefica è stata organizzata dalla Pro Loco, Comune di Calolziocorte e Alpini

Quest’anno il ricavato della camminata andrà a sostegno del Centro Diurno Disabili Rugiada

CALOLZIOCORTE – Un centinaio di Babbi Natale, stamattina, hanno sfidato il freddo per partecipare all’ormai tradizionale camminata benefica organizzata da comune di Calolziocorte, Pro Loco e Gruppo Alpini e inserita nel calendario degli eventi natalizi della città. A dare il via l’assessore agli eventi Cristina Valsecchi e la presidente della Pro Loco Simona Bonacina che si stanno impegnando nell’organizzazione di tanti eventi sul territorio.

Quest’anno la camminata è partita dalla frazione Pascolo, proprio davanti al Centro Diurno Disabili Rugiada a cui andrà il ricavato della manifestazione per sostenere le numerose attività e infatti, a sottolineare questo connubio, alla partenza c’era anche l’assessore ai servizi sociali Tina Balossi.

Come al solito la camminata si è snodata per 6 chilometri lungo le vie della città, d’obbligo il passaggio sotto la Rsa Casa Madonna della Fiducia, a Foppenico, per salutare i nonnini, mentre gli Alpini del gruppo Pippo Milesi, sempre presenti, hanno allestito il ristoro offerto dalla Conad proprio davanti al supermercato.

L’assessore Cristina Valsecchi, prima della partenza, ha sottolineato anche la collaborazione con i Carabinieri in congedo e con i Volontari del Soccorso per la buona riuscita dell’evento. Tra le curiosità anche un omaggio all’indimenticato Giuseppe Figini, anima dell’Act scomparso poco più di un anno fa: “Visto che lui era solito, sotto le festività natalizie, percorrere le vie della città col Porter dell’associazione per augurare a tutti buon Natale, abbiamo voluto raccogliere questa tradizione, così abbiamo addobbato il Porter e al volante abbiamo messo un simpatico Grinch per augurare a tutti buon Natale”.

Anche il sole ha cercato di scaldare la fredda giornata e rendere ancor più bella una manifestazione solidale che sta entrando sempre più nel cuore dei calolziesi.