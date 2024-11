25 novembre, al Parini un’installazione multimediale per riflettere contro la violenza di genere

L’inaugurazione si terrà lunedì mattina alla presenza degli studenti

Il progetto conclude un percorso educativo e creativo intrapreso con gli studenti e l’artista Stefano Fumagalli

LECCO – Il 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza di genere, l’Istituto Superiore “Giuseppe Parini” ribadisce il proprio impegno nella sensibilizzazione su questo tema con un’iniziativa artistica e educativa: l’inaugurazione dell’installazione multimediale “Illumina l’ombra, accendi la voce”, frutto del lavoro creativo degli studenti.

Questo progetto rappresenta il culmine di un percorso educativo e creativo intrapreso dagli studenti in collaborazione con i docenti e l’artista lecchese Stefano Fumagalli. L’installazione trae ispirazione dallo spettacolo “Luceros y Sombras” del musicista Fumagalli, che gli studenti hanno avuto l’opportunità di vedere dal vivo presso la Sala Don Ticozzi il 19 novembre.

Fin dall’inizio dell’anno scolastico, si è sviluppato un dialogo proficuo tra l’artista e un gruppo di insegnanti, dando vita a un approfondimento sui temi principali dello spettacolo, tra cui:

• La rappresentazione del femminicidio nei media.

• L’uso della musica e dei testi delle canzoni come strumenti di trasmissione di messaggi, talvolta patriarcali o misogini.

La Dirigente Scolastica, Prof.ssa Raffaella Maria Crimella, ha sottolineato: “In occasione di questa data, che per noi non è una semplice ricorrenza formale, desideriamo inaugurare l’installazione di quest’anno e illustrarne i significati agli alunni. L’obiettivo è far loro comprendere l’importanza educativa di questi progetti e promuovere una cultura del rispetto.” “Sono molto colpito dalla risposta entusiasta dell’istituto, che ha visto una partecipazione attiva dei docenti e un impegno straordinario da parte degli studenti. Vedere che i temi affrontati nello spettacolo hanno suscitato un dialogo così profondo è un grande successo. Spero che questa esperienza contribuisca a una maggiore consapevolezza nelle nuove generazioni su una tematica così delicata,” ha dichiarato Stefano Fumagalli.

L’inaugurazione avrà luogo lunedì 25 novembre alle ore 10:50. Durante l’evento, la Dirigente Prof.ssa Crimella e la Prof.ssa Chiara Panzeri illustreranno i messaggi principali dell’installazione. Seguirà la proiezione del video realizzato con il materiale prodotto dagli studenti durante la preparazione allo spettacolo. L’Istituto “Giuseppe Parini” invita tutti a riflettere sull’importanza di promuovere una cultura della parità e del rispetto, contribuendo così alla costruzione di una società più giusta e consapevole.