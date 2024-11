A Malgrate si è svolta una serata di ascolto e di riflessione sulla trasmissione della fede

Un momento di riflessione sul futuro della fede cristiana

L’incontro si è svolto presso l’Oratorio di San Carlo al Porto

MALGRATE – L’Oratorio di San Carlo al Porto ha ospitato, giovedì 7 novembre, una serata di ascolto e riflessione organizzata su iniziativa dell’Assemblea Sinodale Decanale del Decanato di Lecco. All’incontro sono stati invitati i membri dei consigli pastorali e delle comunità pastorali, per un momento di condivisione e approfondimento spirituale.

Il tema della serata è stato centrato sulla “trasmissione della fede“, riflettendo sulle parole di Papa Francesco in un passo di Evangelii Gaudium: “Non possiamo ignorare che, negli ultimi decenni, si è verificata una frattura nella trasmissione generazionale della fede cristiana tra i fedeli cattolici. È innegabile che molti si sentano delusi e smettano di identificarsi con la tradizione cattolica, che il numero di genitori che non battezzano i propri figli e non insegnano loro a pregare è in aumento, e che si registra un crescente esodo verso altre comunità di fede”.

Inoltre, all’interno di Evangelii gaudium continua con: “Alcune cause di questa rottura sono la mancanza di spazi di dialogo in famiglia, l’influsso dei mezzi di comunicazione, il soggettivismo relativista, il consumismo sfrenato che stimola il mercato, la mancanza di accompagnamento pastorale dei più poveri, l’assenza di un’accoglienza cordiale nelle nostre istituzioni e la nostra difficoltà di ricreare l’adesione mistica della fede in uno scenario religioso plurale”.

L’invito, accolto da una trentina di partecipanti, ha stimolato una riflessione sulle condizioni che favoriscono o ostacolano la trasmissione della fede, ponendo l’accento sull’individuazione e l’adozione di nuove modalità, linguaggi e metodi che possano essere messi in atto nei contesti del vivere quotidiano.

L’incontro, caratterizzato dal metodo della conversazione nello spirito, è iniziato con un momento di preghiera e silenzio, per proseguire poi in gruppi di discussione. A questi hanno partecipato i consiglieri delle diverse parrocchie, il Vicario Episcopale Mons. Gianni Cesena, il decano f.f. Don Andrea Lotterio, alcuni sacerdoti e membri dell’Assemblea Sinodale.

L’ascolto ha permesso di far emergere alcune riflessioni significative: l’importanza di un incontro con adulti capaci di affascinare le nuove generazioni, un’accoglienza che nasce dal cuore e che rende possibile la trasmissione della fede, e la necessità di dedicare maggiori spazi alla preghiera. Questi e altri spunti emersi costituiranno i punti focali su cui l’Assemblea Sinodale Decanale proseguirà il proprio lavoro.