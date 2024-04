A Pasturo chiesa gremita per la 2^ edizione della “Rassegna cori scolastici”

Venerdì sera protagonisti il coro Stoppani di Lecco, il coro Ticozzi di Lecco e il coro Manzoni di Calolziocorte

“Una bellissima occasione di condivisione e confronto tra cori scolastici della provincia lecchese”

PASTURO – Successo per la 2^ edizione della “Rassegna cori scolastici” venerdì 12 aprile nella chiesa di S. Eusebio a Pasturo. Protagonisti i cori degli istituti scolastici delle scuole secondarie di primo grado Antonio Stoppani di Lecco diretto dal Maestro Giuseppe Caccialanza, Don Giovanni Ticozzi di Lecco diretto dal Maestro Giorgio Spreafico con l’accompagnamento al pianoforte del Maestro Michele Santomassimo e Alessandro Manzoni di Calolziocorte diretto dal Maestro Alberto Sgrò. La serata è stata presentata dal Prof. Massimo Tavola, docente presso l’Ic A. Manzoni di Calolziocorte.

Chiesa gremita per l’occasione, con la presenza di ben oltre cento giovani coristi che si sono alternati con l’esecuzione di brani di diversi generi musicali. Il coro Stoppani ha presentato un programma inerente all’attuale situazione riguardante la violenza sulle donne, con brani scelti e letture a tema. Il coro Ticozzi ha esordito con brani gospel accompagnati dalla tipica gestualità del genere, mentre il coro Manzoni, che ha visto la partecipazione anche di alcuni docenti, ha messo in luce una potenza vocale notevole e ha inserito nel programma serale anche un brano composto dallo stesso M° Sgrò.

La piacevole serata si è conclusa con l’esibizione dei tre cori uniti nell’esecuzione di Shalon di Chaverin diretta dal M° Caccialanza, accompagnata al pianoforte e alla tastiera da tutti i maestri presenti. Quella di venerdì sera è stata una bellissima occasione di condivisione e confronto tra cori scolastici della provincia lecchese.

Un ringraziamento è stato rivolto a Don Antonio Fazzini che, a conclusione dello spettacolo, ha voluto salutare con un arrivederci alla terza edizione tutti i cori presenti e la Pro Loco di Pasturo per l’organizzazione dell’evento.

Per quanto riguarda il coro “Ticozzi” continua l’attività esterna al comprensivo. Già in passato si contano diverse collaborazioni con associazioni a scopo benefico, come Libera Lecco e La Nostra Famiglia di Bosisio Parini e Mandello, insieme alle molteplici partecipazioni a rassegne e concorsi: “Il coro della nostra scuola – spiegano il direttore prof. Giorgio Spreafico e il prof. Michele Santomassimo pianista accompagnatore – è composto da una trentina di studenti. Si tratta di un’attività proposta a tutte le alunne e gli alunni della nostra scuola secondaria. Scopo principale è la diffusione della buona pratica vocale e corale come prezioso patrimonio artistico, la quale favorisce anche l’aggregazione e l’inclusione. È un’esperienza che fa da cerniera tra la relazione umana, la condivisione artistica e il senso di responsabilità reciproca. Tutti elementi fondamentali che, come pezzi di un unico puzzle, si uniscono e vanno ad arricchire e completare il processo formativo dei nostri allievi”.