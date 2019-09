Addio estate, si cambia stagione. Oggi l’equinozio d’Autunno

Finita l’estate, da oggi si entra ufficialmente nella stagione autunnale

Questa mattina l’equinozio ci fa salutare definitivamente la bella stagione

LECCO – Che l’estate fosse terminata ce ne eravamo già accorti da qualche giorno: pioggia, temperature in calo, siamo passati dalle t-shirt a maglioni e giubbini, da una mattina all’altra.

Oggi, lunedì, inizia ufficialmente l’autunno. L’equinozio d’autunno 2019 cade alle 9,50, ora italiana, del 23 settembre. Infatti, nonostante ciò che si pensi comunemente, le stagioni non cambiano sempre il giorno 21.

Questo perché la Terra non ci impiega esattamente un anno a ruotare intorno al Sole, ma lo fa in circa 365 giorni e 6 ore. Perciò ogni anno, per tornare nell’esatto punto dell’orbita, la Terra ci impiega 6 ore in più.

Un tempo che viene poi recuperato ogni 4 anni con l’aggiunta del 29 febbraio (6 ore all’anno x 4 anni = 24 ore, ovvero un giorno) nell’anno bisestile.

Ci prepariamo quindi ad una nuova stagione, sicuramente meno calda ma affascinante nei paesaggi e, perché no, accompagnata dal buon cibo della nostra tradizione.