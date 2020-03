“Aiutiamoci”, la raccolta supera i 2,8 milioni. Acquistate mascherine per i medici di base

Prosegue la raccolta fondi lanciata da Fondazione Comunitaria del Lecchese

Oltre 2 milioni di euro per l’acquisto di mascherine insieme ai Comuni

LECCO – Sale a 2,8 milioni di euro l’ammontare delle donazioni arrivate a Fondazione Comunitaria del Lecchese per la raccolta fondi in favore degli ospedali lecchesi.

Hanno donato cittadini comuni, aziende, associazioni, fondazioni ed enti pubblici del territorio per un totale di 7.078 donatori.

Su indicazione dall’ASST Lecco e previa approvazione del Comitato di indirizzo, la Fondazione comunitaria ha finalizzato acquisti di strumentazione a favore dei presidi ospedalieri di Lecco e Merate per un totale di 1.856.000 euro.

La Fondazione comunitaria, in accordo con il Distretto di Lecco ed il Comune di Lecco, ha provveduto anche ad acquistare 540.000 mascherine FFP2 e 400.000 mascherine chirurgiche per un costo totale di oltre 2 milioni di euro.

La scorsa settimana è cominciata la distribuzione a RSA, comunità per disabili, centri per minori, volontari dei Soccorsi, Comuni, associazioni di volontari che effettuano servizi a domicilio.

Da lunedì 30 marzo, su richiesta dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri e dell’Ordine degli Infermieri, inizierà la distribuzione anche a medici di medicina generale, pediatri ed infermieri del territorio. A questo personale sanitario verranno distribuite 6.700 mascherine FFP2 e 16.000 mascherine chirurgiche. La distribuzione sarà curata da ATS e dall’Ordine degli Infermieri.