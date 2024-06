Al Bione si gioca la 10^ e ultima Maratona del Calcio: “Grazie di cuore”

Il maltempo non ferma la manifestazione, 48 le squadre in gara. Il ricavato andrà alla Scuola Materna di Chiuso e alla Casa sul Pozzo

Dossi: “L’ultima edizione vuole essere una grande festa per tutti, volontari e partecipanti. Grazie di cuore per il percorso fatto insieme”

LECCO – Si è aperta ieri, sabato, al Bione la 10^ e ultima edizione della Maratona del Calcio, manifestazione ideata dal Comitato del Palio del Beato Serafino di Chiuso. Il calcio di inizio è stato alle 15, si chiuderà questa sera alle 19 con in campo il Comune di Lecco in maglia bianca (tra i giocatori è atteso anche il sindaco Mauro Gattinoni) e Aia Sezione Lecco in maglia nera. Un’edizione ‘ridotta’, come spiegato dagli organizzatori, non più le canoniche 36 ore ma poco più di 24, in una location diversa dallo stadio, storica cornice della manifestazione.

“Come abbiamo annunciato nei mesi scorsi, questa sarà l’ultima edizione della Maratona del Calcio – fa sapere Luca Dossi – tutte le esperienze hanno un inizio e una fine, abbiamo convenuto fosse arrivata la fine anche di questa iniziativa che negli anni ha dato tanto, non solo a noi ma a tutti i partecipanti ad ogni edizione della Maratona. Al Rigamonti Ceppi siamo riusciti a fare giocare più di mille persone ogni anno, un risultato incredibile. Per questo motivo abbiamo voluto organizzare un’ultima edizione di festa, un omaggio a tutti i protagonisti di questa avventura per ringraziarli del supporto e della passione mai venuta meno”.

48 le squadre in gara che si alterneranno sul campo del Bione fino a questa sera: “Siamo molto contenti della partecipazione, in tantissimi ci hanno mostrato un affetto incredibile. Non potendo più usare lo stadio abbiamo scelto di giocare l’ultima edizione in un luogo significativo, il centro sportivo comunale” ha detto Dossi. Nella giornata di ieri, sabato, protagonisti anche i più piccoli: un centinaio i bambini (nati tra il 2011 al 2018) che hanno giocato alla Maratonina di 4 ore che si è svolta parallelamente alla manifestazione principale. La festa è poi proseguita con gonfiabili ed eventi. “I bambini sono il futuro, a loro guardiamo con speranza” ha commentato.



Non mancherà la finalità benefica della Maratona del Calcio che in dieci edizioni ha permesso di aiutare e sostenere tantissime realtà del territorio e non solo: come annunciato, il 50% del ricavato verrà destinato alla Scuola dell’Infanzia Locatelli di Chiuso e l’altra metà alla Casa sul Pozzo. “Un ritorno alle origini – hanno spiegato gli organizzatori – siamo partiti dal rione di Chiuso e qui vogliamo chiudere l’esperienza”. Il 30 giugno l’Associazione che ha dato vita alla Maratona del Calcio chiuderà ufficialmente, ma la passione non verrà mai meno, come promesso.

“Questa ultima edizione è una festa dedicata ai volontari, a chi ci ha sostenuto e a chi guarderà al futuro, un tributo ad un percorso entusiasmante, fatto di beneficienza ma soprattutto legami e socialità. Siamo convinti, e crediamo che questa Maratone ne sia la testimonianza, che oggi sia fondamentale condividere spazio ed emozioni, una partita di calcio lega più di quanto si pensi. A tutti, ancora un grande grazie”.

