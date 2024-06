Al centro civico Sandro Pertini uno spazio dedicato allo studio e alla preparazione per la Maturità

Due aule a disposizione da oggi al 15 luglio

L’assessore Durante: “La condivisione e il supporto reciproco in queste occasioni sono insegnamenti e apprendimenti fondamentali”

LECCO – Il Comune di Lecco offre a tutti gli studenti maturandi, residenti a Lecco e non, uno spazio dedicato allo studio e alla preparazione per gli esami di Stato. Da oggi e fino al 15 luglio sarà infatti possibile usufruire del Laboratorio Aperto al piano terra e di un’aula al secondo piano del centro civico Sandro Pertini di Germanedo, via dell’Eremo 28, per prepararsi all’esame di maturità. L’iniziativa trova spazio nel progetto “Gener-azione: Nuovi servizi per una nuova generazione”, finanziato da Regione Lombardia e realizzato in collaborazione con Anci Lombardia.

Così l’assessora alla famiglia e ai giovani Alessandra Durante: “Le settimane e i giorni che precedono l’esame di maturità sono parte integrante dell’esperienza. A volte la stanchezza e lo sconforto possono prendere il sopravvento. Per questo abbiamo pensato di mettere a disposizione dei nostri ragazzi spazi gratuiti aggiuntivi per lo studio autonomo o in compagnia di amici e compagni di classe. La condivisione e il supporto reciproco in queste occasioni sono insegnamenti e apprendimenti fondamentali tanto quanto le conoscenze didattiche e, sicuramente, saranno tra i ricordi più belli legati a questo traguardo”.

A disposizione dei maturandi aule studio silenziose e accoglienti, con connessione di rete gratuita e un distributore automatico nelle aree comuni. Il calendario completo degli orari di apertura delle aule si trova sul sito istituzionale del Comune di lecco a questo collegamento.

“Se ci fossero – aggiunge l’assessora – insegnanti, professori o studenti universitari disponibili a regalare ai nostri ragazzi qualche ora di ripasso verticale sulle principali materie di studio (scegliendo liberamente uno o più argomenti e dando anche solo un’ora di disponibilità) possono contattare il nostro Informagiovani per organizzare un piccolo e breve momento di supporto, sarebbe sicuramente un gesto prezioso per loro”.

Per maggiori informazioni è possibile contattare l’Informagiovani al numero 0341 493790 (anche via WhatsApp) o all’indirizzo informagiovani@comune.lecco.it. Per accedere agli spazi è necessario prenotarsi a questo collegamento.