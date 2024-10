Aperte le iscrizioni per il nuovo corso volontari di Croce San Nicolò e Lecco Soccorso

Il corso prenderà il via giovedì 7 novembre, alle 20.30 presso la sede di corso Carlo Alberto, 116 a Lecco

LECCO – A novembre prenderà il via il nuovo corso per aspiranti volontari organizzato da Croce San Nicolò e LeccoSoccorso, con l’obiettivo di formare nuove leve nel campo dell’assistenza sanitaria. Un’opportunità aperta a tutti coloro che desiderano impegnarsi per la comunità, offrendo supporto a persone che necessitano di assistenza, trasporto e sostegno in situazioni di vario tipo.

L’appuntamento è fissato per giovedì 7 novembre alle 20:30 in Corso Carlo Alberto 116, a Lecco. Il corso prevede 46 ore di formazione, divise tra lezioni teoriche e pratiche, per abilitare i partecipanti a una serie di servizi specifici. Gli aspiranti volontari saranno preparati per assistere in dimissioni ospedaliere, trasferimenti, supporto alle gare sportive in qualità di terzi soccorritori e trasporti per persone con disabilità.

L’iniziativa mira a rispondere alla crescente necessità di servizi di assistenza e trasporto, specie in un contesto in cui la richiesta di supporto alle categorie fragili è in costante aumento. La Croce San Nicolò e LeccoSoccorso invitano dunque chiunque sia interessato a prendere parte a questo percorso formativo, sia per acquisire competenze utili che per vivere un’esperienza di solidarietà concreta.

“Unisciti a noi” è l’appello che accompagna il comunicato diffuso dalle associazioni, sottolineando il valore del lavoro di squadra e la gratificazione che deriva dal servizio al prossimo.