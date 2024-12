Aperto il nuovo Fondo Soroptimist Club Lecco presso La Fondazione Comunitaria del Lecchese

Il fondo istituito è finalizzato ad accogliere donazioni a favore di iniziative sostenute dal Soroptimist International Club Lecco

LECCO – Il 2 dicembre presso le Officine Badoni il Soroptimist International Club Lecco, nel ruolo della presidente. Silvia Villa, ha firmato l’apertura di un fondo erogativo a scopo generico a tempo indeterminato presso la Fondazione Comunitaria del Lecchese.

Il fondo istituito, denominato “Fondo Soroptimist Club Lecco”, è finalizzato ad accogliere donazioni a favore di iniziative sostenute dal Soroptimist International Club Lecco, rientranti nei seguenti settori:

– Attività sociali e socio assistenziali a favore di donne e soggetti svantaggiati

– Attività sociali e socio culturali a favore dell’inclusione sociale

– Attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni di carattere storico, artistico e culturale

– Attività di tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente

I donatori possono sostenere i progetti del Soroptimist International Club di Lecco sul sito della Fondazione Comunitaria del Lecchese al seguente link: https://www.fondazionelecco.org/fondo/fondo-soroptimist-club-lecco/

Le aziende che effettueranno le donazioni riceveranno una ricevuta utilizzabile per benefici fiscali. Inoltre, le donazioni effettuate potranno essere incluse nel bilancio di sostenibilità, nella sezione relativa alla governance e parità di genere.

Maria Grazia Nasazzi, presidente della Fondazione Comunitaria del Lecchese ha affermato: “Io vedo l’apertura di questo fondo come pezzetto del Soroptimist che entra dentro la Fondazione Comunitaria del Lecchese e ne arricchisce il pensiero. Noi con estremo piacere accogliamo e sosteniamo la vostra idea, il vostro lavoro e la vostra presenza. Fare rete è importante.”

Silvia Villa ha espresso un sentito ringraziamento a Maria Grazia Nasazzi per questa preziosa opportunità, sottolineando che i fondi raccolti in questo primo semestre saranno in gran parte destinati alla realizzazione di un service che verrà realizzato in occasione della celebrazione del 50° anniversario di fondazione del Soroptimist International Club Lecco, nell’ambito di un progetto nazionale del Soroptimist International d’Italia dal titolo “La città che vorrei”. Questa iniziativa è finalizzata a migliorare a promuovere processi di rigenerazione urbana in collaborazione con il territorio e favorire la trasformazione degli spazi cittadini in realtà eco-sostenibili, socialmente più inclusive e culturalmente attrattive.