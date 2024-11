Benvenuto inverno: la prima neve imbianca le montagne lecchesi, fiocchi anche a bassa quota

Risveglio “fatato” in Valsassina, dove la neve è caduta fino a fondovalle

LECCO – Puntuale, come da previsioni, la prima neve della stagione è scesa tra ieri sera e stanotte imbiancando le cime delle montagne lecchesi, ma non solo. I fiocchi di neve infatti sono caduti anche a bassa quota, fino a fondovalle in Valsassina, regalando un risveglio magico.

La perturbazione che ieri ha interessato il nostro territorio si è spostata verso il centro Italia. Oggi la giornata sarà limpida, ma fredda. Nel fine settimana è atteso un aumento della nuvolosità, ma senza perturbazioni. Benvenuto inverno!