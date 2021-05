Domande entro e non oltre le ore 11.30 di venerdì 4 giugno

Le singole vendite avverranno solo a seguito dell’assegnazione di tutte le 9 autorimesse

LECCO – Il Comune di Lecco riapre i termini dell’avviso di vendita di 9 box auto di futura realizzazione in località Falghera, con un aggiornamento dei criteri di partecipazione: rispetto al primo avviso, che prevedeva la priorità esclusiva per i residenti nel vecchio nucleo di Falghera privi di posto auto o box, il nuovo presenta criteri più ampi per poter presentare la domanda.

Possono infatti partecipare all’acquisto le persone fisiche maggiorenni, proprietari di automezzo e muniti di patente di guida in corso di validità che siano residenti nell’intero comune di Lecco oppure non residenti in Lecco, ma proprietari di unità immobiliare nel vecchio nucleo di Falghera (via Per Erna dal civico 2 al civico 27 e via Bonacina dal civico 4 al civico 16). L’obiettivo dell’Amministrazione comunale resta quello di poter dare una risposta alle esigenze dei residenti nel vecchio nucleo della frazione alta di Acquate, o di chi qui ha una casa di proprietà.

Il prezzo di vendita di ciascuna autorimessa resta invariato ed è pari a 35.000 euro, oltre agli oneri fiscali se dovuti, mentre la realizzazione della struttura a parcheggio, e quindi le singole vendite, avverranno solo a seguito dell’assegnazione di tutte le 9 autorimesse. Le domande devono essere presentate entro e non oltre le ore 11.30 di venerdì 4 giugno 2021.

Tutte le informazioni, i moduli di domanda e gli elaborati grafici.