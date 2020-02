BUON WEEK END: GLI EVENTI DEL FINE SETTIMANA LECCHESE 22-23 febbraio

LECCO – E’ già tempo di carnevale amici lettori!

Come tradizione, domenica 23 febbraio a Lecco in piazza XX settembre la tanto attesa presentazione di re Resegone, regina Grigna e gran ciambellano. Seguirà un corteo che dalla piazza arriverà fino al palazzo comunale. Per sapere con i programmi carnevaleschi dei paesi in provincia leggete l’articolo di Lecconotizie!

Sono in programma anche attività per bambini che non hanno voglia di travestirsi: sabato a Valmadrera un laboratorio per genitori e bambini con scatole e scatoloni o le letture alla Biblioteca di Olgiate Molgora

Per chi ha perso l’inaugurazione la scorsa settimana sabato e domenica prosegue la mostra “Manzoni nel cuore” dedicata al nostro illustre scrittore.

