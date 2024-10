C -Energy: la città di Szombathely a Lecco per discutere di sostenibilità

Il progetto si propone di avviare un dialogo costruttivo sulle politiche energetiche e il cambiamento climatico

LECCO – Continuano le attività del progetto “C-Energy – Customized Energy: Energy Policies in a Changing World“, promosso dal Comune di Lecco e dal Comitato Gemellaggi in collaborazione con la città gemellata di Szombathely. Finanziato attraverso il bando europeo Cerv 2023, il progetto si propone di avviare un dialogo costruttivo sulle politiche energetiche e il cambiamento climatico, sfruttando le relazioni tra le città gemellate e coinvolgendo attivamente le nuove generazioni.

Grazie a queste iniziative, si mira a sensibilizzare la comunità su tematiche cruciali per il nostro futuro, promuovendo una maggiore consapevolezza e azioni concrete in risposta alle sfide ambientali attuali.

Il progetto è stato avviato la scorsa settimana con un webinar formativo dedicato alle politiche energetiche nazionali ed europee, nonché ai cambiamenti climatici, che ha visto la partecipazione di stakeholder delle due municipalità.

L’iniziativa prosegue la prossima settimana con due giorni di attività in presenza a Lecco, che comprenderanno una tavola rotonda istituzionale per il confronto e l’approfondimento delle migliori pratiche internazionali nel campo delle politiche energetiche, oltre al lancio di un contest rivolto agli studenti di Lecco e Szombathely.

Alla tavola rotonda, che si terrà lunedì 7 ottobre alle ore 14 presso l’Aula Magna del Liceo Manzoni di Lecco, interverranno il sindaco e i vicesindaci di Szombathely, esperti della sede locale di un istituto nazionale di ricerca sulla mobilità ungherese, nonché rappresentanti di un’azienda municipale attiva nei settori dei rifiuti e dell’energia. Parteciperanno anche docenti delle scuole superiori degli istituti lecchesi e ungheresi coinvolti nell’iniziativa.

A seguire, si svolgerà un urban trekking lungo il Gerenzone, incentrato sull’archeologia industriale. Il giorno successivo avranno inizio i lavori preparatori del contest, che coinvolgerà le scuole secondarie di secondo grado di Lecco e Szombathely. Il contest avrà come obiettivo l’ideazione di soluzioni innovative e azioni di sensibilizzazione riguardo all’energia, all’educazione al consumo e ai cambiamenti climatici.

La presentazione del contest avrà luogo in sala consiliare martedì 8 ottobre alle ore 12, con gli studenti che si collegheranno online dai rispettivi istituti lecchesi e ungheresi.

La due giorni si concluderà nel pomeriggio di martedì, con una visita della delegazione internazionale all’impianto Silea Spa di Seruso, prevista per le ore 15. Questo impianto, ogni anno, seleziona oltre 50 mila tonnellate di rifiuti conferiti dai cittadini delle province di Lecco, Monza e Brianza, Bergamo, Milano, Pavia e Como per il riciclo.

Il presidente del Comitato Gemellaggi, Piergiorgio Locatelli, commenta: “Il Comitato Gemellaggi di Lecco, incaricato dal Comune di Lecco per l’organizzazione e l’esecuzione del progetto, nonché per gestire il bando europeo Cerv, accoglie con grande entusiasmo la prosecuzione del progetto ‘C-Energy’. Questo rappresenta un’importante opportunità per rafforzare i legami tra Lecco e Szombathely”.

“Grazie all’impegno collettivo di tutti i membri, ciascuno con le proprie competenze uniche, il Comitato considera la collaborazione su temi fondamentali come le politiche energetiche e il cambiamento climatico un’opportunità per sviluppare iniziative congiunte che coinvolgano non solo le istituzioni, ma, soprattutto, le nuove generazioni. Il dialogo interculturale e la condivisione delle migliori pratiche a livello internazionale arricchiranno entrambe le comunità, permettendo di individuare soluzioni innovative e sostenibili, in linea con le sfide globali e locali odierne” conclude così il presidente.