Calcio. In vista della semifinale playoff, Lecco esprime la sua solidarietà a Cesena

Il comune ha affidato alla Calcio Lecco una targa destinata al comune di Cesena

Linee Lecco, invece, consegnerà la ricevuta della donazione che l’azienda ha fatto per la ricostruzione post alluvione

LECCO – E’ in programma giovedì 8 giugno alle ore 20.30 a Cesena il match di ritorno per i playoff di serie C. La Calcio Lecco dovrà dare tutto per ribaltare il 2-1 subito al Rigamonti – Ceppi all’andata e continuare a coltivare il sogno promozione in serie B.

Intanto, nel pomeriggio di ieri (martedì), il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni e l’assessore allo Sport Emanuele Torri hanno incontrato il direttore generale della Calcio Lecco 1912 Angelo Maiolo e l’allenatore Luciano Foschi e consegnato loro una targa dedicata e destinata al Comune di Cesena.

In occasione della semifinale di ritorno, in programma domani, la squadra di calcio della città di Lecco consegnerà all’amministrazione comunale di Cesena la targa, mentre Francesca Meles, del Cda di Linee Lecco Spa, consegnerà la ricevuta della donazione che l’azienda ha fatto al Comune di Cesena per contribuire alla ricostruzione post emergenza alluvione.