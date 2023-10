Caregiver familiari: partono le iniziative di Auser. Si comincia da Mandello

‘Il tè del sabato’ e ‘Gruppo di Mutuo Aiuto’ le due attività proposte

Entrambe rientrano nel progetto ‘CON VOI PER LORO’ di Auser Provinciale di Lecco, funzionale a supportare i caregiver familiari

LECCO – Sono iniziate le attività del progetto ‘CON VOI PER LORO. Un supporto ai caregiver familiari’ finanziato con il contributo di Regione Lombardia che vede come capofila Auser Provinciale di Lecco. Il via è con due cicli di iniziative: ‘Il tè del sabato’ e il ‘Gruppo di Mutuo Aiuto – Modello ABC Cognitivo’, promossi dall’ Associazione Gruppo Assistenza Anziani di Mandello del Lario e organizzati nelle strutture del paese.

I ‘Gruppi di Mutuo Aiuto su Modello ABC Cognitivo’ consistono in incontri di supporto ai caregiver, agli amici e alle assistenti familiari di persone con disturbi della memoria come Alzheimer e demenze. Le attività sono coordinate da una psicologa professionista e mirano a mantenere la comunicazione verbale e la relazione con la persona malata, comunicazione che con il progredire della malattia diventa molto più complessa. I lunedì, a partire dal 23 ottobre e ogni quindici giorni, saranno dedicati a questo momento, istituito presso il Centro Diurno in via Manzoni. L’ iniziativa ‘Il tè del sabato’ permette ai caregiver di partecipare ad attività insieme al proprio familiare in uno spazio informale di incontro e di condivisione. Sarà presa in considerazione la musica come strumento possibile di contrasto alla malattia in collaborazione con una musicoterapista esperta. Si svolgerà presso il Centro Diurno Giorgio e Irene Falck ogni terzo sabato del mese a partire da domani, sabato 21 ottobre, dalle ore 15 alle ore 17.

Il progetto ‘CON VOI PER LORO’ mira al supporto dei caregiver familiari, che ogni giorno si prendono cura di un proprio parente e persona cara parzialmente o totalmente non autosufficiente. Le attività promosse dal progetto sono interamente gratuite e aperte a tutta la cittadinanza residente in Provincia di Lecco.

Le attività sono sostenute da tutti i partner della rete progettuale e dalle associazioni, ovvero Auser Leucum ODV-ETS, Auser Colico ODV-ETS, Auser Filo d’Argento del Meratese ODV-ETS, e promosse dagli Ambiti, in particolare dell’Ambito di Bellano, con il patrocinio del Comune di Mandello del Lario.