Centro Sportivo Bione, Sport Plus: “Crediamo nella forza del territorio lecchese”

La dirigenza del Gruppo In Sport all’indomani dell’esito del bando

“Non è stata una decisione semplice ma siamo molto contenti di poter proseguire l’avventura”

LECCO – In seguito all’esito dell’istruttoria del 12 agosto scorso inerente il bando del Comune di Lecco per l’individuazione del gestore del Centro Sportivo “Al Bione” e comunque in attesa dei dovuti passaggi amministrativi formali, Sport Plus conferma che si occuperà con entusiasmo e professionalità della gestione della struttura sino al 31 agosto 2025, con possibilità di prolungamento di un ulteriore anno.

La dirigenza del gruppo ha sottolineato che la gestione del Bione avverrà in continuità e con le medesime modalità operative rispetto al lavoro svolto da In Sport, dal gennaio 2020 sino ad oggi, anche in un periodo di estrema difficoltà come quello caratterizzato dalla Pandemia da Covid-19, dalla crisi dettata dal cosiddetto “Caro Energia” e dagli effetti negativi dovuti alla “Riforma dello Sport”, il tutto senza sottrarsi a investimenti mirati. Dal punto di vista degli iscritti e della cittadinanza, la fruizione degli impianti e delle attività sportive e ricreative rimarrà invariata (con molteplici novità), così come la disponibilità nei confronti delle Associazioni Sportive e delle varie realtà territoriali.

“Non è stata una decisione semplice quella di partecipare ad un appalto di breve durata e complicato come questo, ma abbiamo scelto di continuare a credere nella forza del territorio lecchese, per questo siamo molto contenti di poter proseguire l’avventura in un centro importante come il Bione – hanno spiegato dalla dirigenza -. Abbiamo sempre apprezzato questo impianto per dimensioni e polifunzionalità, siamo quindi convinti che metteremo a disposizione dei cittadini il miglior servizio possibile operando in sinergia con l’Amministrazione Comunale, le Associazioni locali e gli altri sodalizi cittadini, per raggiungere questo risultato. Non meno importante è rilevare che il Gruppo in sinergia con altre importanti realtà del territorio sta lavorando intensamente ad una proposta di ulteriore investimento futuro e di lungo periodo”.

La riapertura delle iscrizioni alle attività (corsi nuoto, fitness, ecc.) è fissata a partire da lunedì 26 agosto, così come la riapertura del Centro Sportivo con le attività di nuoto libero, palestra-fitness, beach volley, tennis ed ulteriori attività individuali che saranno disponibili dalle ore 7 alle 22.

Sport Plus (www.sportplussrl.it) è in possesso della Certificazione di Qualità ISO 9001/2015 ed è parte integrante del Gruppo In Sport, che comprende 4 Società Sportive Dilettantistiche senza scopo di lucro (In Sport srl SSD, Sport Active srl SSD, Sport Plus srl SSD e Progetto Nuoto SSD arl) e con oltre 40 anni di esperienza e 20 centri sportivi in 3 Regioni (Lombardia, Piemonte e Veneto), rappresenta una realtà riconosciuta ed affermata nonché un punto di riferimento a livello nazionale nella gestione di impianti sportivi natatori e polifunzionali.

Sport Plus è protagonista anche all’interno dei progetti agonistici (nuoto, salvamento, sincro, pallanuoto, running e triathlon) del Gruppo In Sport, con 1.200 atleti e 50 tecnici in 4 Federazioni Sportive, il cui fiore all’occhiello è rappresentato dalla Squadra “In Sport Rane Rosse”, stabilmente ai vertici del nuoto nazionale (vicecampione d’Italia in serie A1 nel 2024 con entrambi i settori maschile e femminile) ed internazionale e che ha visto 3 dei propri nuotatori protagonisti ai Giochi Olimpici di Parigi 2024.

Per ulteriori informazioni, sono attive le consuete linee di comunicazione: