Coronavirus. Anche Lecco tra le quattro province Lombarde con zero contagi

14 pazienti ricoverati in più in regione

I dati di oggi in Lombardia

LECCO – “Buone notizie per 4 province lombarde (Como, Lecco, Mantova e Monza) dove oggi non si riscontrano nuovi casi di contagio da Coronavirus. Oggi si registrano 14 pazienti ricoverati in più nei reparti dei nostri ospedali. Di questi, tuttavia, 10 non sono legati a eventi infettivi, ma a ricoveri determinati da altre patologie, alle quali si è aggiunta la positività al test molecolare. Vale la pena ricordare che il tampone naso/faringeo viene eseguito a tutti i pazienti in fase di ricovero, indipendentemente dalla causa e dalla malattia riscontrata. Dei 53 casi odierni, 9 sono debolmente positivi e 19 riferiti a tamponi effettuati a seguito della positività al test sierologico”. L’assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera, commenta così i dati relativi a martedì 28 luglio.

I dati di oggi

i tamponi effettuati: 6.326, totale complessivo: 1.271.875

i nuovi casi positivi: 53 (di cui 9 ‘debolmente positivi’ e 19

a seguito di test sierologici)

a seguito di test sierologici) i guariti/dimessi totale complessivo: 72.528 (+99) (70.649

guariti e 1.879 dimessi)

guariti e 1.879 dimessi) in terapia intensiva: 13 (-1)

i ricoverati non in terapia intensiva: 151 (+14)

i decessi: 1, totale complessivo: 16.802

I nuovi casi per provincia