Covid. Al Bione l’esercito allestisce il punto tamponi ‘drive through’

Militari dell’esercito al lavoro al Bione per allestire il punto tamponi rapidi

Un ‘drive through’ per i test Covid agli studenti, sgraverà il lavoro dell’ospedale

LECCO – In aiuto della sanità locale è arrivata la cavalleria, o meglio l’Aeronautica militare: l’esercito è infatti sceso in campo per combattere la guerra al virus dando una mano a medici e infermieri degli ospedali, da mesi ormai impegnati sul duro fronte dell’emergenza Covid.

A Lecco, così in altre città del Nord d’Italia, i militari hanno dato la loro disponibilità di uomini e mezzi per allestire un ‘drive through’, ovvero un punto tamponi a cui si accede per eseguire l’esame direttamente in auto.

Il posto scelto nel capoluogo manzoniano, come anticipato nei giorni scorsi, è l’ampia area parcheggio del Bione messa a disposizione dal Comune di Lecco dopo un sopralluogo con Ats e con gli stessi militari. Nella tarda mattinata di oggi, mercoledì, sono partiti i lavori di allestimento che vedono impegnati gli uomini del 3° Stormo dell’Aeronautica Militare giunti dal Comando di Verona-Villafranca.

L’intervento prevede l’installazione di una tenda destinata all’operatività del personale medico e di una tensostruttura aperta su due lati, per consentire all’interno il transito dei veicoli con a bordo i soggetti da sottoporre a tampone.

I medici dell’esercito affiancheranno il personale di ATS nell’effettuare gli esami: la procedura consiste nell’effettuazione del test antigenico rapido, che da esito in pochi minuti; se il risultato sarà di positività al virus allora dovrà essere effettuato anche il tampone molecolare.

E’ lo stesso procedimento già sperimentato da alcune settimane a Merate, con il punto tamponi aperto nelle scuderie di Villa Confalonieri. Lecco però sarà il primo ‘drive through’ aperto in provincia e (come a Merate) si occuperà di effettuare i tamponi sugli studenti e sul personale scolastico.

L’obiettivo è quello di sgravare all’ospedale di Lecco una parte del lavoro (quella legata alla scuola) di effettuazione dei tamponi, in modo da accorciare le tempistiche per gli altri cittadini in attesa di fare il test. Il ‘drive through’ dovrebbe essere operativo dalla prossima settimana.