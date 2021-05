Successo al concorso della Croce Rossa “Cittadinanza attiva in pandemia”

“Un risultato che evidenzia l’importanza di sensibilizzare gli allievi anche su tematiche che vanno al di là dei contenuti disciplinari”

LECCO – In occasione della Giornata Mondiale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa che si celebra l’8 Maggio, il Comitato Regionale Lombardia della Croce Rossa Italiana ha bandito un concorso dal tema “Cittadinanza attiva in pandemia”.

Il primo posto è stato assegnato al Comitato di Lecco che, dopo una selezione tra i diversi prodotti ricevuti, ha candidato l’elaborato “Distanti ma vicini… anche noi possiamo!” realizzato dalle classi IVA, IVB e V della scuola primaria De Amicis – Ic Lecco1 “Falcone e Borsellino”.

Durante la Didattica a Distanza dell’ultimo lockdown, le classi hanno incontrato on line i volontari della Croce Rossa Giovani di Lecco. Con l’attivazione di vari ambiti disciplinari, quali educazione civica, italiano, immagine e tecnologia i bambini hanno preparato e condiviso il materiale che è servito per realizzare un libro digitale redatto interamente via web attraverso lo strumento di Classroom e dei diversi ausili tecnologici che gli alunni della scuola primaria De Amicis utilizzano con buona padronanza grazie alle competenze acquisite durante le lezioni di tecnologia svolte in presenza nei mesi precedenti.

Il tema del contest è stato vissuto in prima persona: pur a distanza, studenti e insegnanti hanno continuato a “stare vicini” e a collaborare in modo creativo, ma soprattutto costruttivo e arricchente, grazie alla scoperta del “mondo di Croce Rossa”. Inoltre i bambini, attraverso questo lavoro, hanno compreso come il periodo di distanziamento sociale, per essi sicuramente assai duro, lo fosse molto di più per quelle persone delle quali hanno raccontato nel loro elaborato.

Il dirigente scolastico dell’Ic “Falcone e Borsellino” professor Vittorio Ruberto esprime la propria soddisfazione per un “risultato che evidenzia l’importanza di sensibilizzare gli allievi anche su tematiche che trascendano i meri contenuti disciplinari. Il successo formativo degli alunni è certamente conseguenza della bontà dell’operato dei docenti e, sotto questo profilo, non posso che considerare positivamente il mirabile lavoro quotidiano degli insegnanti che, pur non riconosciuto nel presente anno scolastico in termini di iscrizioni, è tuttavia testimoniato dalla condotta e dai progressi fatti registrare dagli stessi alunni. Credo infatti che sulla De Amicis pesino ancora presso l’utenza dei pregiudizi ingiustificati che non tengono nella giusta considerazione la qualità del corpo docente e dell’offerta formativa”.

Il prof. Ruberto ha inoltre elogiato la Cri per “un’iniziativa che favorisce lo sviluppo delle competenze di cittadinanza, promuove il senso di responsabilità ed il valore della solidarietà. Non è mai troppo presto, infatti, per acquisire una opportuna coscienza civica soprattutto all’interno di una società come quella attuale, non sempre disponibile a recepire le istanze ed i bisogni effettivi delle categorie che versano in condizioni di maggiore disagio”.

Pregevoli risultati sono stati ottenuti anche dalle altre classi dello stesso comprensivo Lecco1 che hanno partecipato alla fase cittadina del concorso ottenendo anche il podio:

Al 𝟐° 𝐩𝐨𝐬𝐭𝐨 la classe 𝐈𝐈 della scuola primaria “𝐌𝐚𝐫𝐜𝐨𝐧𝐢” di Pescate con “𝐔𝐧𝐚 𝐬𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚 𝐝𝐢 𝐜𝐮𝐨𝐫𝐞”.

Al 𝟑° 𝐩𝐨𝐬𝐭𝐨 la classe 𝐕 della scuola primaria “𝐌𝐚𝐫𝐜𝐨𝐧𝐢” di Pescate con “𝐈𝐥 𝐟𝐢𝐥𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐥’𝐚𝐦𝐢𝐜𝐢𝐳𝐢𝐚”.

Altre classi hanno partecipato numerose:

Classe 2^ primaria Toti di Lecco

Classe 5^ primaria Toti di Lecco

Classe 1^ primaria Torri Tarelli di Lecco

Classe 2^ primaria Torri Tarelli di Lecco

Classe 3^ primaria Torri Tarelli di Lecco

Classe 3^ primaria Marconi di Pescate

Per tutte le classi partecipanti è stato un grande momento di sensibilizzazione e anche di grande generosità per i bambini della De Amicis che hanno devoluto i premi ricevuti ai coetanei della pediatria di Lecco.