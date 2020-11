Domani finiscono i lavori al Ponte Kennedy: da mezzogiorno torna a tre corsie

Concluso il cantiere per la riqualificazione del Ponte Kennedy di Lecco

Martedì ultimi lavori e traffico a senso alternato dalle 10 alle 12, poi la riapertura

LECCO – Dopo un’estate di lavori, si concluderanno domani, martedì, i lavori per la riqualificazione del Ponte Kennedy all’ingresso di Lecco. E’ prevista un’ultima restrizione di carreggiata, domani dalle 10 alle 12 durante le operazioni di rimozione del cantiere e il traffico sarà gestito a senso alternato dai movieri. Poi, la strada riaprirà completamente con le sue tre corsie.

Lavori iniziati a luglio, promossi dalla passata amministrazione comunale, e che restituiscono alla città un ponte ‘nuovo’, così come conosciuto dai lecchesi, decisamente rinnovato: i vecchi e arrugginiti parapetti sono stati sostituiti con nuovi in acciaio inox, il guardrail esistente è stato mantenuto e integrato con elementi verticali, realizzati sempre in acciaio inox, è stata rifatta per ultimo la nuova pavimentazione dei marciapiedi.

E’ stata anche risistemata l’illuminazione che già da qualche settimana offre una visione suggestiva del ponte nelle ore serali, così come analogamente era stato fatto per il ponte ‘vecchio’ (Azzone Visconti). Ora entrambi i ponti risplendono valorizzando l’ingresso e l’uscita dalla città.