Dpcm Natale: scuola, negozi e sci, ecco le misure presenti nella bozza

Passa la linea dura del Governo, restrizioni nelle festività

Dal 7 gennaio scuola in presenza al 50% e aprono gli impianti di sci

LECCO – Ecco le novità contenute nella bozza del Dpcm Natale che il Governo nelle scorse ore ha presentato alle Regioni. Il nuovo decreto con tutte le nuove misure previste per le festività natalizie entrerà in vigore da domani, 4 dicembre, e verrà illustrato in serata dal premier Giuseppe Conte.