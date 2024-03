Erna. Prove di illuminazione per le corse notturne della funivia

Ieri sera, giovedì, in tanti hanno notato le luci lungo l’impianto

L’estensione dell’orario di servizio in vista della bella stagione

LECCO – Luci accese lungo l’impianto per i Piani d’Erna. In molti hanno notato i fari ‘sopra’ la città nella serata di ieri, giovedì. Come spiegano dal Comune erano le prove di illuminazione della tratta in caso di emergenza, propedeutiche al rilascio dell’autorizzazione ad effettuare le corse notturne.

L’estensione dell’orario del servizio della funivia sarà in vigore per la bella stagione, in vista di eventi ‘in quota’. Questo adeguamento funzionale consentirà il trasporto anche in orario serale.

Nei prossimi giorni Palazzo Bovara riceverà la documentazione e si concluderà la procedura.