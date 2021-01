Giovani, scuola e lavoro: come orientarsi? Gli eventi on line di “Young”

Al via gli incontri di ‘Young’, rassegna dedicata all’orientamento scolastico e professionale

Tutti gli appuntamenti (quest’anno on line) per approfondire dedicati a studenti, famiglie e docenti

LECCO / ERBA – Cosa fare da ‘grandi’? La Camera di Commercio di Como-Lecco propone all’interno di Young – il Salone dell’Orientamento Scuola, Formazione, Università, Lavoro, eventi ed attività con l’obiettivo di aiutare i giovani a orientarli nelle scelte del futuro, stimolandoli ad utilizzare le proprie passioni e competenze nel mercato del lavoro e per progettare il proprio avvenire in un momento così difficile quale quello attuale.

Data l’emergenza sanitaria in atto, Young quest’anno si è trasferito interamente sul web abbandonando la consueta modalità in presenza a Lariofiere e offrendo grandi novità e un calendario ricco di appuntamenti rivolti non solo agli studenti che dovranno scegliere come proseguire il loro percorso scolastico e professionale ma anche ai loro genitori e docenti al fine di offrire degli strumenti ad accompagnarli nelle loro scelte.

L’ente camerale, come ogni anno, offrirà un ventaglio di eventi che spazieranno dall’innovazione alla sostenibilità senza tralasciare la divulgazione e conoscenza dei dati statistici dell’area lariana e la valorizzazione delle soft e hard skills attualmente richieste dal mercato del lavoro al fine di indirizzare correttamente le scelte degli studenti.

IL PROGRAMMA

Orientarsi alla scelta della scuola secondaria di secondo grado

PER I RAGAZZI DELLE MEDIE

QUANDO: 12.01.2020 ore 12.00-13.00 oppure 14.01.2020 ore 14.30-15.30

Come poter scegliere valorizzando le proprie caratteristiche di personalità e i propri interessi, senza sentirsi soverchiati dalle paure e dalle aspettative?

Con dr.ssa Roberta Perticone , psicologa clinica e psicoterapeuta, psicodiagnosta esperta in DSA/BES, coordinatrice equipe DSA autorizzata ASL presso Polispecialistico Lambrate di Milano

Orientarsi alla scelta della scuola secondaria di secondo grado

PER I GENITORI

QUANDO: 08.01.2020 ore 17.30-18.30 oppure 15.01.2020 ore 17.30-18.30

Come possono i genitori star loro vicino e aiutarli in questa scelta, senza caricarli di eccessive aspettative o limitarli nelle loro libere ambizioni?

Con dr.ssa Roberta Perticone , psicologa clinica e psicoterapeuta, psicodiagnosta esperta in DSA/BES, coordinatrice equipe DSA autorizzata ASL presso Polispecialistico Lambrate di Milano

Sostenibilità e Responsabilità Sociale delle Imprese (CSR) in relazione all’agenda 2030 delle Nazioni Unite

PER I DOCENTI

QUANDO: per tutta la durata della manifestazione

Interventi video di: Prof. Enrico Giovannini , portavoce ASVIS Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile Prof. Marco Frey , Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e Presidente di Global Compact Italia



Il benessere ha un sacco di risposte, scopritele tutte nel mondo microscopico degli ingredienti

PER I RAGAZZI DELLE MEDIE

QUANDO: Mercoledì 13 gennaio 2021, dalle 10 alle 11

Con Dott.ssa Patrizia Origoni (Marketing & Communications Manager) e Dott.ssa Eleonora Castelli (CSR & Sustainability Manager) di Sacco System



Clima e plastica condanna da subire o sfida da vincere? Un mare di opportunità

PER RAGAZZI, DOCENTI, GENITORI

QUANDO: Giovedì 14 gennaio 2021, dalle 17.30 alle 18.30

Con Mariasole Bianco – Biologa marina e divulgatrice scientifica



Scuola e lavoro: dalla formazione alla professione

PER I DOCENTI

QUANDO: 26.01.2020 ore 12.00-13.00

Scuola e Mercato del Lavoro: presentazione del report annuale sul mercato del lavoro

a cura di Andrea Gianni , Gruppo PTS CLAS Imprese giovanili e mercato del lavoro in provincia di Como e di Lecco: dati, prospettive e servizi camerali a supporto

a cura di Carlo Guidotti e Daniele Rusconi , u.o. Studi e Statistica Camera di Commercio di Como-Lecco



Scuola e lavoro: dalla formazione alla professione

PER I RAGAZZI

QUANDO: 27.01.2020 ore 12.00-13.00 Scuola e Mercato del Lavoro: presentazione del report annuale sul mercato del lavoro

a cura di Andrea Gianni , Gruppo PTS CLAS Imprese giovanili e mercato del lavoro in provincia di Como e di Lecco: dati, prospettive e servizi camerali a supporto

a cura di Carlo Guidotti e Daniele Rusconi , u.o. Studi e Statistica Camera di Commercio di Como-Lecco





Contemporary Skills – Le competenze del prossimo futuro

PER I RAGAZZI

QUANDO: 27.01.2020 ore 10.00-13.00

L’importanza di essere #contaminati nel modo di pensare, di studiare, di approcciare alla vita e al lavoro del futuro.

Con Giulio Xhaet , autore di diversi saggi sull’argomento, Partner Newton Spa e coordinatore scientifico di Master Digital Specialist per la Business School 24Ore.