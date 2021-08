Tamponi a prezzi calmierati per ora solo in una farmacia a Calolzio

15 invece le somministrazioni di vaccino ad over 60 effettuate in farmacia a Valmadrera

LECCO – C’è solo una farmacia di Calolzio, quella di via Fratelli Calvi, nell’elenco, aggiornato al 13 agosto, delle farmacie che hanno dato l’adesione per la somministrazione dei test antigenici rapidi, validi per l’emissione della certificazione digitale, a prezzo calmierato da parte delle farmacie aderenti.

In Lombardia sono al momento 124 le farmacie che hanno sottoscritto l’accordo predisposto dal Commissario straordinario Francesco Paolo Figliuolo d’intesa con il Ministro della Salute Roberto Speranza ed i presidenti di Federfarma, A.S.SO.FARM. e FarmacieUnite.

La lista viene aggiornata quotidianamente ed è quindi possibile che nuove strutture aderiscano anche nel nostro territorio, offrendo quindi anche questo servizio alla cittadinanza. (l’elenco delle farmacie aderenti è disponibile sul sito internet istituzionale del Commissario Straordinario all’emergenza Covid-19).

PER L’ELENCO DELLE FARMACIE AGGIORNATO AL 13 AGOSTO CLICCA QUI

Il documento sottoscritto prevede infatti che, presso le farmacie aderenti al protocollo d’intesa, il prezzo del test a favore dei minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni sarà pari a 8 euro, mentre per gli over 18 tale prezzo è fissato a 15 euro.

Nelle farmacie che non hanno aderito all’iniziativa, il prezzo del tampone per il rilascio del green pass viene determinato dalla singola attività.

Regione Lombardia ricorda che il tampone antigenico è gratuito per familiari e visitatori di ospiti RSA, RSD; insegnanti/personale scolastico, bambine/i da 6 a 13 anni (dal 23 agosto) e ragazze/i da 14 a 19 anni. La prenotazione avviene tramite il sistema di prenotazione della Regione.

Procede nel frattempo la vaccinazione degli over 60 nelle 21 farmacie che hanno aderito alla fase di test. A ieri, venerdì 13 agosto, sono stati 673 i cittadini con più di 60 anni che hanno ricevuto il vaccino monodose Janssen (Johnson & Johnson) nelle 21 farmacie. Nel Lecchese ad aderire è stata la farmacia di Valmadrera, dove sono stati finora somministrati 15 vaccini.