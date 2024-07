I pennoni portabandiera restaurati tornano in lungolago

Dopo il restauro

Rifatte anche le fondazioni e le basi

LECCO – I pennoni dei portabandiera sono tornati in lungolago, di fronte a Piazza Cermenati. Nelle scorse settimane erano stati rimossi per essere restaurati.

Un’operazione che, come spiegato dall’assessore ai Lavori Pubblici Maria Sacchi, non veniva effettuata da ben 22 anni. “Le basi, prima in acciaio e corrose, ora sono state realizzate in acciaio inox mentre i pali sono in larice” ha detto, ribadendo come il decoro urbano passi anche da questa tipologia di interventi.