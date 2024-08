I primi bus elettrici sono arrivati in città, presto in servizio sulle strade

LECCO – Il primo bus elettrico è arrivato in città lo scorso mercoledì, seguito, pochi giorni dopo, da altri tre mezzi che verranno immatricolati nelle prossime settimane per poi diventare effettivamente ‘operativi’ sulle strade lecchesi tra fine settembre e inizio ottobre. Lo ha annunciato il direttore di Linee Lecco Spa Marco Santarelli intervenendo nella commissione che si è svolta il 1° agosto.

I primi 4 bus elettrici sono stati acquistati nell’ambito del progetto di rinnovo della flotta di Trasporto Pubblico Locale per il quale il Comune di Lecco ha ricevuto due contributi, Ministeriale e dal Pnrr, per un totale di poco meno di 12 milioni. “Altri 4 bus arriveranno il prossimo anno – ha fatto sapere Santarelli – per l’acquisto di altri 8 invece dobbiamo ancora avviare la procedura di gara. Con questo importante potenziamento ‘green’ della nostra flotta stiamo realizzando una parte del cambiamento che oggi la mobilità impone”.

Il finanziamento ottenuto dal Pnrr copre anche in parte la realizzazione delle infrastrutture necessarie (stazioni per la ricarica dei mezzi) presso la sede di Linee Lecco. In queste settimane si deciderà su quali linee saranno attivi i nuovi pullman elettrici che, probabilmente, verranno presentati alla cittadinanza nel corso della Settimana della Mobilità in programma dal 15 al 20 settembre.

L’assessore alla Mobilità del Comune di Lecco Renata Zuffi ha commentato: “E’ un progetto importante che stiamo curando in sinergia con Linee Lecco per innovare il trasporto pubblico non solo in termini di riduzione di emissioni ma anche di miglioramento della qualità del servizio”.