Il grazie di Telethon per una nuova raccolta da record: 365.800 euro per la ricerca

133 manifestazioni nel 2023, 52 scuole e oltre 70 aziende che aderiscono alle iniziative

“Questa comunità è un esempio mirabile di operosità ma insieme anche di grande generosità”

LECCO – Una nuova raccolta da record per Telethon Lecco che, grazie alle numerose iniziative sul territorio e alla generosità della gente, ha raccolto qualcosa come 365.800 euro (150.072 euro iniziative, 59.146 euro aziende, 112.907 euro Comuni, 43.675 euro sciola).

Oggi pomeriggio nella sala consigliare del Comune di Lecco è stato presentato un nuovo risultato strabiliante nei 32 anni di raccolte fondi: era l’ormai lontano 1992 quando si cominciò con “soli” 6.271 euro. Di acqua sotto i ponti ne è passata tanta, le cifre sono cresciute esponenzialmente, un rallentamento obbligato nel 2020, anno del Covid, e poi record nel 2022 (333.900 euro) e nel 2023 (365.800 euro).

Sempre parlando di cifre sono 5.424.179,52 gli euro raccolti in 32 anni: “Il grazie va a tutti voi, siete stati ancora una volta straordinari – hanno detto Renato Milani coordinatore Telethon Lecco e Gerolamo Fontana presidente Uildm Lecco -. Dietro a ogni evento c’è un grande impegno, dietro a ogni volontario ci sono storie bellissime. Siamo presenti nelle scuole e i ragazzi sono capaci di darci soddisfazioni grandissime: cito solo un episodio accaduto all’istituto Villa Greppi di Monticello Brianza quando, al termine di una conferenza, una ragazza mi ha abbracciato e mi ha detto ‘adesso so cosa voglio fare nella mia vita, studierò per diventare ricercatrice!’ In tutto questo è straordinaria anche la generosità dei lecchesi. Il prossimo obbiettivo? E’ molto ambizioso, ma sarebbe bello vedere un 4 davanti…”.

133 manifestazioni nel 2023, 52 scuole e oltre 70 aziende che aderiscono alle iniziative. Bellano con 8 euro di raccolta pro capite resta il comune più generoso della provincia: “Bellano ha un cuore grande e le iniziative Telethon consentono alla gente di stare insieme e divertirsi – ha detto il sindaco Antonio Rusconi -. Sono tanti gli aspetti che ci aiutano ad aiutare la ricerca e il mio pensiero in questo momento va al guerriero Nicolò. La strada è aperta per raggiungerci e vedere quel ‘4’ davanti alla cifra della raccolta”.

Anche Francesca Pasinelli (Direttore Generale Fondazione Telethon) e Alessandro Betti (Direttore Raccolta Fondi) hanno ringraziato i lecchesi: “La maratona appena conclusa segna un anno che definiamo di svolta: forse un giorno ripenseremo al 2023 come al momento in cui abbiamo accolto, ancora una volta, un mandato che definisce in tutto per tutto Telethon. Perché mentre ripetiamo che ‘ogni vita conta’, aggiungiamo ‘costi quel che costi’. Dopo tanti avanzamenti prodotti grazie alla ricerca sostenuta con le donazioni, abbiamo dovuto constatare che le malattie genetiche rare sono, purtroppo, ancora orfane. Al punto che terapie che hanno salvato vite in tutto il mondo rischiano di essere ritirate perché non sostenibili economicamente secondo le logiche attuali di sviluppo e commercializzazione dei farmaci. In risposta a tutto questo la notizia del 2023 è che Fondazione Telethon è la prima charity in Italia responsabile della produzione e della distribuzione di un farmaco. Sarà uno sforzo eccezionale, ma per Telethon ogni singola vita conta, e come al solito ribadiamo che non possiamo permettere che i bimbi affetti dalle malattie genetiche rare vengano lasciati soli. Possiamo semplicemente definirlo un cerchio che si chiude perfettamente. Dalla ricerca alla cura. Questa comunità è un esempio mirabile di operosità ma insieme anche di grande generosità. Una comunità che sa esprimere una grande capacità di lavoro di squadra con iniziative che non si fermano mai”.

A fare i complimenti per il nuovo record anche il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni e la presidente della provincia di Lecco Alessandra Hofmann che hanno elogiato la generosità dei lecchesi ma soprattutto la ricchezza rappresentata da un capitale umano che è la colonna vertebrale di una comunità che ogni anno si stringe attorno a Telethon per aiutare la ricerca.

Infine, una bella notizia per la grande famiglia di Telethon accolta da un grande applauso: Renato Milani e Anna Crepis, membro del Comitato lecchese di Telethon, si sposeranno il prossimo 7 giugno: “Mi spiace – ha scherzato Crepis – ma per una quindicina di giorni dovrò sottrarre Renato agli impegni di Telethon…”.