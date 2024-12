Il Planetario non si ferma durante le vacanze di Natale, ecco gli eventi per grandi e piccoli

Programmi speciali per diverse fasce di età

LECCO – Il Planetario non si ferma per le vacanze natalizie, anzi propone programmi speciali per diverse fasce di età. Partiamo dai bambini, protagonisti di questo periodo di gioia e spensieratezza. Per loro ci saranno due appuntamenti: sabato 21 dicembre, alle ore 15 e alle 16.30, ci saranno due proiezioni in cupola intitolate “Alla ricerca di Santa Claus”, dedicate ai miti celesti natalizi.

Dopo Babbo Natale il secondo appuntamento non può essere che con i Magi: sabato 4 gennaio ecco “Stelle, incenso e mirra” dedicato ai sapienti in attesa dell’atmosfera gioiosa della Befana. Anche in questo caso le proiezioni sono previste alle 15 e alle 16.30.

Per le famiglie e per il pubblico adulto ci sarà l’intenso programma della Stella di Natale. Nella magia della cupola si cercherà di indagare uno dei più affascinanti misteri della storia: c’è un vero fenomeno celeste dietro la stella che guidò i Magi descritta da Matteo? E se c’è, di che cosa si tratta? Il percorso prevede molti passaggi storici, oltre che astronomici: per questo non è indicato per bambini piccoli. Gli appuntamenti sono i seguenti: venerdì 20 dicembre alle ore 21 e poi una serie di proiezioni in cupola alle ore 16, previste per domenica 22 dicembre, domenica 29 dicembre, mercoledì 1 gennaio e lunedì 6 gennaio.

Un ultimo appuntamento adatto a tutti e davvero imperdibile è l’osservazione del cielo dal piazzale della funivia di Erna, sabato 4 gennaio alle ore 18. Una serata spettacolare non solo perché il cielo invernale è ricco di meraviglie con tre pianeti (Saturno, Giove e Marte) che ruberanno l’occhio assieme alla Luna, ma anche perché il nostro satellite occulterà proprio Saturno, quindi si potrà vedere nell’oculare del telescopio il pianeta con gli anelli scivolare dietro il bordo lunare. Inoltre ci sarà il picco delle Quadrantidi, le stelle cadenti di inizio gennaio.