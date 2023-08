Il sindaco di Lecco risponde all’imprenditore Samà

“A settembre affrontiamo la questione e cercheremo di trovare una soluzione”

Oggetto del contendere l’eliminazione di alcuni parcheggi pubblici lungo via Grandi

LECCO – “Ci siamo sentiti in precedenza via telefono e, come già detto, sempre al signor Gregorio Samà, prenderemo in considerazione la sua riflessione in merito ai lavori in essere lungo via Grandi” (vedi articolo).

Così il sindaco di Lecco, Mauro Gattinoni, risponde all’imprenditore Samà titolare dell’azienda Super Samà Store, che si è detto preoccupato dei cambiamenti viabilistici in atto lungo la via, che prevedono l’eliminazione dei parcheggi pubblici esistenti situati all’altezza del capannone.

“Potremo valutare assieme la situazione, senza escludere la possibilità di ricavare due o tre parcheggi destinati al carico e allo scarico e valutare qualche stallo a disco orario – prosegue il sindaco – Va comunque detto che a circa 200 metri di distanza, dove sorge il nuovo supermercato, sono prsenti numerosi nuovi parcheggi fruibili da chiunque. Comunque a settembre affronteremo la questione e cercheremo di trovare una soluzione”, conclude il sindaco.