Via i posteggi in via Grandi. “Così ci penalizzano”

L’imprenditore Gregorio Samà tira la giacca all’Amministrazione comunale

“Sto ancora aspettando di essere chiamato, come promesso”

LECCO – Dopo i lavori di riqualificazione dell’ex area Pagani a Lecco, proseguono le opere di sistemazione della viabilità all’altezza della nuova rotonda di via Belfiore, all’incrocio con via Grandi.

Mentre nell’ex area Pagani ha trovato spazio un supermercato e delle palazzine residenziali, in via Grandi si lavora con alcune modifiche viarie che stanno destando qualche lamentela da parte di alcuni imprenditori della zona.

Tra questi c’è Gregorio Samà, il cui quartier generale, il Super Sama Store, si trova proprio all’imbocco di via Grandi provenendo da via Belfiore.

“Ci siamo trasferiti qui nel 2020, sistemando un capannone di 6 mila metri quadri che ospita l’area amministrativa, il magazzino e uno showroom. La scelta è stata dettata da motivi di spazio, ma anche da motivi strategici e logistici, complice la presenza di un’area parcheggio esterna antistante il capannone – spiega Gregorio Samà – Quando ho saputo del progetto di riqualificazione della zona ho chiesto all’Amministrazione Gattinoni di poter esprimermi al riguardo, Mi è stato risposto che mi avrebbero interpellato per un incontro – confronto. Ora vedo che i lavori proseguono e che si stanno approntando delle modifiche penalizzanti, con l’eliminazione di buona parte dei parcheggi esistenti, senza aver più sentito nessuno”.

Una situazione che ha allarmato Gregorio Samà: “Abbiamo dipendenti e una moltitudine di fornitori che quotidianamente vanno e vengono. Abbiamo investito nel nuovo capannone pensando di aver agito in modo lungimirante quando siamo venuti in quest’area, ma oggi veniamo penalizzati. Non voglio mettermi per traverso, ma quanto meno l’Amministrazione Gattinoni o l’assessori di riferimento mi diano una spiegazione, a cominciare dal fatto che non ho più sentito nessuno. Anche perchè – chiosa tra il serio e il faceto – Se le cose stanno in questo modo, come siamo venuti, siamo anche capaci di andare e di salutare Lecco”.

A buon intenditor…