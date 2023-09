Indice sportività: Lecco nona in Italia, recupera quattro posizioni

Trento, Trieste e Cremona sono le province più sportive d’Italia

Lecco paga risultati mediocri nella categoria “sport di squadra” e “struttura sportiva”

LECCO – E’ Trento la provincia più sportiva d’Italia. A dirlo sono i numeri sullo sport italiano nelle classifiche elaborate da Pts per Il Sole 24 Ore. L’indice, giunto alla sua 17^ edizione, è calcolato su 32 indicatori suddivisi in quattro categorie: strutture sportive, sport di squadra, sport individuali e sport e società.

Lecco si piazza nella top ten dei capoluoghi di provincia più sportivi con un 9° posto finale che va a migliorare il 13° posto ottenuto l’anno scorso. Se sono particolarmente soddisfacenti i risultati nelle categorie “sport individuali” e “sport e società” dove la nostra provincia conquista due ottimi quarti posti a livello nazionale; meno lusinghieri sono stati i risultati nella categoria “sport di squadra” (37° posto), ma soprattutto nella categoria “struttura sportiva” dove siamo solo al 48° posto.

Trento, Trieste e Cremona occupano i primi tre gradini del podio, mentre fanalino di coda è la provincia di Isernia.