‘La Cultura per il Sociale’, quattro spettacoli per riflettere su salute mentale e inclusione

La rassegna, promossa dal Comune di Lecco in collaborazione con il Forum Salute Mentale, prenderà il via il 18 settembre

“Il linguaggio della cultura per riflettere insieme su importanti temi sociali”

LECCO – Il linguaggio della cultura e dello spettacolo per veicolare importanti temi sociali, legati alla salute mentale, alla disabilità e all’inclusione. Anche per quest’anno il Comune di Lecco in collaborazione con il Forum di Salute Mentale e il supporto di Asst Lecco promuove la rassegna ‘La cultura per il sociale’ che prenderà il via il prossimo 18 settembre. Quattro gli appuntamenti in programma, ognuno dei quali dedicato ad uno specifico tema.

L’edizione 2024 è stata presentata giovedì mattina in Comune alla presenza della vicesindaco e assessore alla Cultura Simona Piazza, il portavoce del Forum Salute Mentale di Lecco Guerrino Donegà, il direttore S.C Neuropsichiatria per l’infanzia e l’adolescenza e Direttore del Dipartimento Area Salute Mentale e delle Dipendenze Ottaviano Martinelli e Mauro Bonfanti, presidente Anmig (Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di Guerra) Lecco.

“Questa rassegna ci consente, attraverso il linguaggio dello spettacolo, di accendere i riflettori su importanti temi sociali – ha detto l’assessore Piazza – da rimarcare quest’anno è l’ampliamento dei soggetti coinvolti, ringraziamo Anmig e Asst Lecco per la loro collaborazione che ci consente di approfondire temi importanti e di riflettere insieme”.

Il primo appuntamento della rassegna come detto sarà mercoledì 18 settembre alle ore 20.30 presso lo Spazio Teatro Invito dove andrà in scena ‘Persone fuori dal Comune’ cura della compagnia teatrale Pianoinbilico. Lo spettacolo è tratto dal libro di Michele Bertola ‘Persone fuori dal comune. Storie di donne e di uomini che hanno provato a cambiare la pubblica amministrazione. E qualche volta ci sono riusciti”.

Sabato 21 settembre alle 21 presso il Cenacolo Francescano appuntamento con ‘La memoria perduta’ in collaborazione con Anmig e la compagnia teatrale Human League Company, uno spettacolo dedicato alla malattia dell’Alzheimer: “In scena la storia di Auguste – ha spiegato Bonfanti – la giovane che fece riconoscere la malattia di Alzheimer. Con questa rappresentazione, che cade proprio nella giornata mondiale dell’Alzheimer, l’Associazione intende attirare l’attenzione sui problemi materiali ed emotivi che i familiari degli ammalati si trovano spesso ad affrontare senza sapere come risolverli”.

Giovedì 10 ottobre, Giornata Mondiale della Salute Mentale, appuntamento invece al Centro Sandro Pertini alle 20.30 con ‘Quelli di Basaglia…a 180 gradi’ con la compagnia teatrale Accademia della Follia, uno spettacolo teatrale che ripercorre i passaggi cruciali dell’opera dello psichiatra Franco Basaglia, dall’istituzione negata fino alla Legge 180 (la legge quadro che impose la chiusura dei manicomi, ndr). “Questa iniziativa – ha commentato Donegà – arricchisce la serie di eventi celebrativi svoltisi anche a Lecco per ricordare la straordinaria figura dello psichiatra, innegabile artefice della chiusura dei manicomi e della nascita dei servizi territoriali della salute mentale, un percorso ancora da completare e ancora oggi di più non privo di difficoltà ed ostacoli ma dal quale non si può più tornare indietro”. Donegà ha continuato: “Esprimiamo emozione ed entusiasmo per questo nuovo ritorno a Lecco dell’Accademia della Follia alla quale la città è legata da una bella storia di amicizia, nata con Claudio Misculin. Invitiamo i cittadini a non mancare ad uno spettacolo che, ne siamo certi, sarà indimenticabile”.

A chiudere la rassegna sarà il concerto dell’ “In Aut, Orchestra Invisibile per Lecco” che andrà in scena il 19 ottobre presso l’Auditorium della Casa dell’Economia. Si tratta di un concerto jazz composta da persone con Disturbo dello Spettro Autistico e non, fondata a Cascina Rossago (Pavia). Il concerto, promosso all’interno del progetto INclusione AUTismo propone un’esperienza musicale ed immersiva: “Ringraziamo il Comune di Lecco per aver inserito il concerto dell’Orchestra Invisibile nel programma della rassegna La Cultura per il Sociale – ha detto il dottor Martinelli – l’evento rientra nelle iniziative che la Struttura Complessa di Neuropsichiatria per l’Infanzia e l’Adolescenza di Asst Lecco sta attuando sul territorio al fine di includere i soggetti con disturbo dello spettro autistico nel contesto sociale della città”. L’orchestra è diretta dal prof. Politi, Ordinario di Psichiatria dell’Università degli Studi di Pavia.

Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso gratuito. QUI IL CALENDARIO